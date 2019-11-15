تقرير: أتلتيكو مدريد مستعد لتقديم عرض بـ40 مليون يورو لضم راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي أتلتيكو مدريد، على استعداد لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو، للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب قناة ”موفيستار بلس“ الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو، للحصول على خدمات راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، الذي تقلص دوره بشكل كبير تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وترغب أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش، الذي ابتعد عن المشاركة المنتظمة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن فضل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، الاعتماد على فرينكي دي يونغ، بجانب آرثر وسيرجيو بوسكيتس.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة برشلونة لا تنوي بيع راكيتيتش إلى نادٍ منافس في الدوري الإسباني.

وقال راكيتيتش قبل أيام: ”كيف أشعر بالاستمتاع؟ بلعب كرة القدم، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن“.

وأضاف: ”أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يتوجب عليّ الاحتفال أحتفل“، وتابع: ”أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي، لكني أعتقد أنني قدّمت الكثير في هذه السنوات الخمس، وظهرت بأفضل مستوياتي هنا.. وما أريده هو أن أكون قادرًا على مواصلة الاستمتاع، هذا أهم شيء بالنسبة لي“.

وشارك راكيتيتش في 10 مباريات فقط الموسم الحالي، لكنه لعب 255 دقيقة فقط في الـ10 مباريات، علمًا أنه انضم للنادي الكتالوني صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية.