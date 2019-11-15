أنطوان غريزمان يكشف سبب معاناته مع برشلونة

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم نادي برشلونة الإسباني سبب معاناته مع النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وقال غريزمان عقب فوز فرنسا 2/1 على مولدوفا، في تصفيات يورو 2020: ”اللعب في المحور هو الأفضل لي، لأنه يمنحني خيارات أكثر، لقد أدّيت مهام هذا المركز لمدة 5 سنوات“.

وأضاف غريزمان ”بعد الانتقال إلى برشلونة ألعب في مركز جديد، يجب أن أتأقلم معه“ مشيرًا إلى أنه دخل في تحدٍ جديد مع نفسه داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وانتقل غريزمان إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي، مقابل 120 مليون يورو، لكن اللاعب الفرنسي لم يقنع عشاق النادي الكتالوني حتى الآن، وتردد أنه لا يتربط بعلاقة جيدة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، مع برشلونة 4 أهداف وصنع 3 في 15 مباراة، على مدار 1210 دقائق.

يشار إلى أن غريزمان سجل 133 هدفًا وصنع 50 في 257 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

تفاصيل المعاناة

وأشارت صحيفة ليكيب“ الفرنسي قبل أيام إلى أن ”علاقة غريزمان المتأرجحة مع ميسي، وتواصله الضعيف مع فالفيردي، وموقعه التكتيكي في الملعب، من أهم عوامل عدم تكيف غريزمان مع البارسا حتى الآن“.

وأضافت الصحيفة: ”عند وصوله، لم يتم نسيان ما فعله في فيلم ”القرار“، الذي صوّره الموسم الماضي رافضًا عرض برشلونة ومفضلًا البقاء في أتلتيكو، ولكن الآن أفضل، ويتم دمجه في غرفة الملابس بشكل أفضل“.

وتابعت: ”مشكلة غريزمان تكتيكية، لقد لعب دائمًا في موقع ليوينل ميسي، والآن تم إرساله لليسار، وانتقل من 4-4-2 في أتلتيكو، إلى 4-3-3 في البارسا، يجب أن يتكيف مع أسلوب لعب جديد، وموقع جديد“.

وأوضحت ”ليكيب“ ”تواصل غريزمان مع فالفيردي ضعيف، لأن مدرب البارسا لا يتحدث كثيرًا مع لاعبيه، وهذا يعد من الحجج الأخرى التي من شأنها أن تجعل تكيف غريزمان صعبًا“.

كل هذا بسبب ان غريزمان طرد ميسي من المونديال ! غريزمان يدفع الثمن غاليا pic.twitter.com/5AfTMOLqZq — ساخر رياضي (@SakerSport) November 5, 2019

الأرقام لا تكذب

وأبرزت إحصائية لموقع ”LATDT“ عدم تعاون ثنائي خط هجوم نادي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان خلال مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ”LATDT“ فإن ميسي وغريزمان تبادلا الكرة 4 مرات فقط خلال 90 دقيقة، في حين تبادل ميسي والبديل أنسو فاتي الكرة 5 مرات أي أكثر بمرة واحدة خلال 24 دقيقة فقط.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إنه خلال مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ أعطى ميسي الكرة لغريزمان 3 تمريرات فقط، وغريزمان أعطى ميسي الكرة مرة واحدة فقط.

صفقة جديدة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية الشابة رينير خيسوس كارفالهو، الشهير بـ“راينر“، نجم وسط نادي فلامنغو، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل بين مسؤولي برشلونة وفلامنغو حول راينر، حيث طلبت إدارة البلوغرانا تحديد السعر الذي يريده النادي البرازيلي لبيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

تألق ومفاوضات

ويلعب راينر في صفوف الفريق الأول لنادي فلامنغو، رغم عمره الصغير، وتألق في مركز لاعب الوسط المهاجم، وشارك في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ورفض مسؤولو فلامنغو انضمام راينر إلى صفوف المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، الذي يشارك في بطولة العالم للناشئين حاليًا؛ نظرًا لاحتياج النادي لجهود اللاعب، حيث يخوض فلامنغو نهائي كأس أمريكا الجنوبية ”ليبرتادوريس“ يوم 23 نوفمبر الجاري أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

وبحسب اللوائح في البرازيل، يمكن للأندية الاحتفاظ بلاعبيها الناشئين إذا اقتضت الضرورة وعدم إرسالهم إلى المنتخبات في تلك المراحل الصغيرة.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن موهبة راينر المميزة دفعت البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، مدرب فلامنغو، إلى الدفع به في مباريات الفريق الأول، وأظهر براعة شديدة ومستقبلًا كبيرًا، وأطلقت عليه الصحافة البرازيلية لقب ”مستقبل السليساو“.