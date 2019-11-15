برشلونة ينقض على ”راينر“ نجم فلامنغو و“مستقبل البرازيل“

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية الشابة رينير خيسوس كارفالهو، الشهير بـ“راينر“، نجم وسط نادي فلامنغو، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل بين مسؤولي برشلونة وفلامنغو حول راينر، حيث طلبت إدارة البلوغرانا تحديد السعر الذي يريده النادي البرازيلي لبيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

تألق ومفاوضات

ويلعب راينر في صفوف الفريق الأول لنادي فلامنغو، رغم عمره الصغير، وتألق في مركز لاعب الوسط المهاجم، وشارك في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ورفض مسؤولو فلامنغو انضمام راينر إلى صفوف المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، الذي يشارك في بطولة العالم للناشئين حاليًا؛ نظرًا لاحتياج النادي لجهود اللاعب، حيث يخوض فلامنغو نهائي كأس أمريكا الجنوبية ”ليبرتادوريس“ يوم 23 نوفمبر الجاري أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

وبحسب اللوائح في البرازيل، يمكن للأندية الاحتفاظ بلاعبيها الناشئين إذا اقتضت الضرورة وعدم إرسالهم إلى المنتخبات في تلك المراحل الصغيرة.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن موهبة راينر المميزة دفعت البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، مدرب فلامنغو، إلى الدفع به في مباريات الفريق الأول، وأظهر براعة شديدة ومستقبلًا كبيرًا، وأطلقت عليه الصحافة البرازيلية لقب ”مستقبل السليساو“.

رغبة في الحسم

وأشارت إلى أن سعر راينر ارتفع بشدة في الفترة الأخيرة، حيث كانت المفاوضات تدور في فلك بيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو، إلا أن تألقه دفع فلامنغو إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 40 مليون يورو، وهو الأمر الذي أثار قلق مسؤولي برشلونة الذين يرغبون في حسم الموقف سريعًا، في ظل اهتمام اندية أخرى باللاعب مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وآرسنال.

وقالت الصحيفة في تقرير سابق: إن مسؤولي برشلونة أبدوا إعجابهم الشديد بلاعبين في مونديال الناشئين، وعلى رأسهم السنغالي بابا سار، والياباني نيشيكاوا.

وأشارت إلى أن برشلونة يتابع نيشيكاوا منذ الموسم الماضي، بعد أن أكد كشافو البلوغرانا في اليابان أنه لاعب مميز، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويتمتع أيضًا بإمكانات هجومية مميزة.

ويلعب نيشيكاوا في أكاديمية طوكيو جاكوين، وهو معار حاليًا لنادي شيريزو أوساكا.

أسد التيرانغا

على الجانب الآخر، أكد التقرير أن السنغالي بابا سار جذب أنظار مسؤولي البارسا بشدة خلال مشاركاته مع أسود التيرانغا في البطولة، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي ترغب إدارة برشلونة في تعزيز هذا المركز، خاصة مع تقدم سيرجيو بوسكيتش والكرواتي إيفان راكيتيتش في العمر، وضرورة تعزيز هذا المركز بلاعبين واعدين.

ويلعب بابا سار في نادي جينراسيون فوت السنغالي، الذي سبق أن واجه الزمالك المصري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المواجهتان بصعود الزمالك لدور الـ16.

مواهب صاعدة

وكشفت تقارير صحفية توجه نادي برشلونة نحو جوهرة شابة جديدة، في ظل سياسة إدارة البلوغرانا التي بدأت ترصد المواهب الصاعدة لتعزيز صفوف الفريق مستقبلًا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن عيون مسؤولي برشلونة رصدت موهبة ألمانية شابة، وهو المهاجم الصاعد كريم أديمي، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يلعب لنادي رد سالزبورغ النمساوي، وهو معار حاليًا لأحد أندية الدرجة الثانية في النمسا.

وأكدت الصحيفة، أن الهولندي باتريك كلوفيرت، المدير الحالي لأكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات أديمي، وطالب إدارة البارسا بالإسراع والتعاقد معه قبل أن تنقض عليه أندية أوروبية أخرى.

وأشارت إلى أن سعر أديمي حاليًا يمكن أن يصل إلى 8 ملايين يورو، وهو ما سيدفع مسؤولي برشلونة نحو حسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأحرز أديمي هذا الموسم 5 أهداف في 9 مباريات، إضافة إلى صناعة هدفين آخرين، كما تألق رفقة المنتخب الألماني للناشئين تحت 17 عامًا، حيث أحرز 3 أهداف رفقة منتخب الماكينات الشابة.

وبدأ أديمي، المولود لأب نيجيري وأم رومانية، في نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يرحل إلى رد سالزبورغ النمساوي.