ريال مدريد يخشى ضياع صفقة فابيان رويز نجم نابولي بعد غارة برشلونة

سيكون سوق الانتقالات الصيفية المقبل ساحة للصراع الساخن بين عمالقة أوروبا، في ظل الهجمات والغارات المضادة التي تشنها الأندية البارزة للحصول على أفضل المواهب في الأندية الأقل جماهيرية والأضعف من حيث الإمكانات المادية.

وسيكون الصراع على أشدّه بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، حيث يرغب عملاقا الليغا في تعزيز صفوفهما بصفقات مميزة.

ويعتبر الإسباني فابيان رويز، أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل التفاوض مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات رويز.

استراتيجية برشلونة

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي برشلونة لا يقف بعيدًا عن صفقة رويز، ويرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، أو على أقل تقدير إفساد الصفقة على الميرينغي، أو دفع النادي الإيطالي للمبالغة في سعر اللاعب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونابولي كانت تسير بشكل إيجابي للغاية، قبل أن يدخل برشلونة على خط الصفقة، ويعرض شراء فابيان رويز.

وتابعت بقولها: ”يشعر مسؤولو ريال مدريد بالدهشة من دخول برشلونة في سباق التعاقد مع فابيان، خاصة أن البلوغرانا تعاقد مطلع الموسم الجاري مع الهولندي فرينكي دي يونغ، مقابل 90 مليون يورو، وبالتالي فإنه لا يحتاج خدمات نجم وسط نابولي“.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترى أن استراتيجية برشلونة من خلال التفاوض مع نابولي حول رويز يمكن أن تكون محاولة إفساد الصفقة، أو دفع نابولي نحو إجراء ”مزاد“ على اللاعب الإسباني، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر سيتي.

صفقة مبابي

وبدأ ريال مدريد الدراسات التسويقية الخاصة بصفقة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والمتوقع أن يكون الصفقة المدوية للميرينغي في صيف 2020.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإن باريس سان جيرمان مستعد لخفض سعر مبابي المقدر بـ400 مليون يورو لريال مدريد الصيف المقبل، بشرط الحصول على واحد من 3 لاعبين من المرينغي وهم: رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور ورافاييل فاران.

خطة التسويق

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.