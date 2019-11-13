رفض طعن برشلونة ضد إنذار ميسي أمام سيلتا فيغو

رفضت لجنة المنافسة في رابطة الدوري الإسباني الليغا مزاعم برشلونة خلال طعنه على حصول قائده ليونيل ميسي على بطاقة صفراء خلال الفوز على سيلتا فيغو، يوم السبت الماضي.

وقال برشلونة إنه لا يوجد خطأ جوهري ارتكبه ميسي خلال المباراة يستوجب حصوله على إنذار، لكن اللجنة قالت في بيان نشرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”بعد الاطلاع على الرسالة والأدلة المقدمة من نادي برشلونة، والتي تزعم وجود خطأ مادي واضح في قرار الحكم، وأن ليونيل ميسي لم يرتكب مخالفة بل لعب على الكرة“.

لكن اللجنة قالت: ”الخطأ المادي ذكره الحكم في تقريره، كما أنه حدث تلامس بين اللاعبين في اللعبة المذكورة، ولا يمكن لهذه اللجنة أن تحل محل المعايير الفنية للحكم في تقييم الحالة بنفسه. وبالتالي يتم الاحتفاظ بالبطاقة لميسي بموجب المادة / المادة 111.1 (ج) من قانون التأديب وبغرامة إضافية للنادي بقيمة 180 يورو، ويمكنه الطعن لدى لجنة الطعون وليس المنافسة“.

وبالإضافة لذلك، حذرت اللجنة سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة وهو الرابع له، وصمويل أومتيتي وهو الأول له.

تألق ميسي رغم الإنذار

وسجل ميسي هدفين من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا الموسم، ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو واستعادة صدارة الليغا.

ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء بهدوء ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أعاد ميسي التقدم لبرشلونة بعد تنفيذ ركلة حرة من مدى بعيد بشكل مذهل في أعلى الزاوية.

وكرر ميسي الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني، ويعادل إنجاز كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأحرز بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85 ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي، ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس مشيدًا بزميله ميسي: ”لدينا أفضلية كبيرة جدًا، إذ إننا نملك أفضل لاعب في العالم في فريقنا، كما أنه الأفضل في تنفيذ الركلات الحرة. إنه يتطور في تنفيذ الركلات الحرة.. وجوده معنا يمنحنا دفعة قوية“.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، ويتساوى في رصيد النقاط مع ريال مدريد الذي تفوق 4-صفر على إيبار أيضًا.