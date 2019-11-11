صحيفة تكشف تطورًا بشأن تمديد عقد ميسي مع برشلونة

اهتمت صحيفة ”ماركا“ برغبة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في تمديد عقد نجم الفريق وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مدى الحياة، وأكدت أن اللاعب لا يرغب في الرحيل لكنه لن يمدد عقده هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم الأرجنتيني يرغب في البقاء في برشلونة لكن مسألة تمديد عقده مرهونة بعدة أسباب أبرزها قدرته على العطاء ووجود الحماس للعب، وكان بارتوميو رئيس برشلونة قد صرح سابقًا: ”رغبة جميع الأطراف بتمديد ليو ميسي مدى الحياة، أعمل دائمًا مقارنة مع بيليه الذي كان لاعبًا لفريق واحد وليس لدي شك أن ميسي بعد نهاية مشواره مع كرة القدم سيظل مرتبطًا ببرشلونة“.

وأكدت ”ماركا“ أن ميسي لن يناقش تمديد عقده هذا الموسم وسينظر الموسم المقبل 2020/2021 وهو الأخير في عقده لاتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل، كما أكدت الصحيفة أن اللاعب لم يفعّل بندًا في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا خارج أوروبا صيف 2020، وسيبقى لكن حسب نتائج الفريق وقدرته على المنافسة.

ويصر ميسي على أنه لن يبقى في الملاعب إن كان جسمه غير قادر على العطاء في القمة، وإن كان غير قادر على تقديم مستوى جيد، كما يرغب النجم الأرجنتيني في رؤية مشروع برشلونة المستقبلي للبقاء وأهمها المنافسة على الألقاب الكبيرة.

ويأمل ميسي في رؤية خطط إدارة الفريق في سوق الانتقالات صيف 2020 وطموحها في المنافسة ليقرر مصيره، وأكدت ”ماركا“ أن ميسي يشعر بالراحة في برشلونة رفقة عائلته ويعتقد أنها مدينة مناسبة لتربية أطفاله، وأكد ميسي في عدة تصريحات رغبته في البقاء في برشلونة في المواسم المقبلة، لكنه عبّر أيضًا عن رغبته في العودة للعب في بلده الأرجنتين وخاصة فريق نيولز أولد يويز فريقه الأم حين كان صغيرًا في الأرجنتين.

ويبلغ ميسي 32 عامًا وسيبلغ 34 عامًا بعد نهاية عقده صيف 2021، وهو ما قد يفتح الباب لعودته للأرجنتين للعب موسم أو موسمين قبل الاعتزال نهائيًا.