برشلونة يجهز لصراع جديد مع باريس سان جيرمان

بات رحيل الدولي الألماني إيمري تشان عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي مسألة وقت، بعد خروج اللاعب من خطط ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق تمامًا.

وكان ماوريسيو ساري قد استبعد إيمري تشان من قائمة البيانكونيري التي تخوض مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

50 مليون يورو

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن إيمري تشان قد حسم أمره بالرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ويحظى اللاعب الألماني القادم من ليفربول الإنجليزي باهتمام كبير من عدد من الأندية الأوروبية على رأسها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأخيرًا برشلونة الإسباني.

وأضاف ”كالتشيو ميركاتو“ أن إدارة يوفنتوس قد حددت 40 إلي 50 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات إيمري تشان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

برشلونة على الخط

وفي نفس الإطار، فجرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، مفاجأة باهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع إيمري تشان في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة جاهز لدخول الصراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعي أيضًا للتعاقد مع اللاعب، في ظل توتر شديد في علاقة الناديين منذ ضم النادي الفرنسي لنيمار مستخدمًا الشرط الجزائي.

ويحتاج النادي الكتالوني لتقديم عرض قوي للفوز بخدمات اللاعب، بعيدًا عن الانتظار للموسم المقبل.

ويحتوي عقد اللاعب الذي انضم ليوفنتوس عام 2018 شرطًا جزائيًا تقدر قيمته بـ50 مليون يورو، على أن يتم تفعيل هذا الشرط خلال الموسم الثالث لتشان مع السيدة العجوز.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الوسط في ظل الرحيل المنتظر للدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوف الفريق.

ويعد يوفنتوس أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع راكيتيتش خلال الانتقالات الشتوية وهو ما قد يسهل من إتمام برشلونة لصفقة تشان.

يذكر أن إيمري تشان لعب 42 مباراة بقميص اليوفي سجل خلالها أربعة أهداف.

رغبة توخيل

على الجانب الآخر، يسعى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم الصفقة سريعًا لينضم اللاعب لصفوف فريق العاصمة في أسرع وقت ممكن.

وقال موقع le10sport الفرنسي، إن الألماني توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان، هو من طلب التعاقد مع تشان لينضم إلى الثنائي إدريسا جايي وأندير هيريرا لاعبَي وسط الفريق.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن تشان ليس اللاعب الوحيد الذي جذب أنظار الفريق الباريسي، حيث أبدى ليوناردو رغبته الواضحة في التعاقد مع ماتيو دي تشيليو الظهير الأيمن ليوفنتوس.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “ كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن إيمري تشان مازال يفضل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لعدة مواسم ضمن صفوف فريق ليفربول قبل انتقاله إلى البيانكونيري.

بدائل متعددة

بجانب إيمري تشان فقد حددت إدارة برشلونة أكثر من اسم لخلافة إيفان راكيتيتش في السنوات المقبلة.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن فابيان رويز اللاعب الإسباني بفريق نابولي الإيطالي يأتي على رأس المرشحين لخلافة راكيتيتش في برشلونة.

ويبدو فابيان رويز لاعب وسط نابولي الأقرب في أسلوب اللعب للنجم الكرواتي.

وأوضحت الصحيفة أن فابيان رويز تقدر قيمته التسويقية على موقع ”ترانسفير ماركت“ بـ 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب حظي بمتابعة برشلونة منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يكن ضمن أولويات الفريق، وهو ما تغير الآن مع الرحيل المنتظر لايفان راكيتيتش.

لاعب آخر من يوفنتوس

بجانب فابيان رويز، يظهر اسم الأورغوياني رودريغو بنتانكور لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

وتبدو عملية انتقال اللاعب الأورغوياني للبارسا، أسهل نسبيًا، حيث تقدر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو.

كما أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يسعي بقوة للتعاقد مع إيفان راكيتيتش، وهو ما قد يسهل من انتقال بنتانكور للفريق الكتالوني.

ولا يجد يوفنتوس أدني مشكلة في بيع بنتانكور في ظل امتلاكه لعدد كبير من البدلاء في نفس المركز