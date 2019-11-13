رسميًا.. تعرف على توقيت كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميًا عن موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذي سيقام يوم 18 ديسمبر، بعد تأجيله سابقًا بسبب أحداث الشغب في إقليم كتالونيا.

وأشارت الرابطة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أعلن خلاله عن إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد 18 ديسمبر المقبل على ملعب ”كامب نو“، وذلك بناءً على الاتفاق الذي أبرمه عملاقا إسبانيا مؤخرًا.

وتقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر بسبب الأوضاع السياسة في إقليم كتالونيا، كما تم رفض إقامة المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو بدلًا من كامب نو.

وكان فريقا برشلونة وريال مدريد قد اتفقا سويًا على إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر المقبل، على ملعب ”كامب نو“.