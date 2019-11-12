بنزيما يستخدم ”الحجامة“ لتحسين حالته البدنية (شاهد)

استغل الفرنسي كريم بنزيما فترة التوقف الدولية واستمرار غيابه عن منتخب بلادها لأسباب انضباطية للخضوع للعلاج بالحجامة التي يراها تسهم في تحسين حالته البدنية.

وأحدث مهاجم وهداف ريال مدريد ثورة في مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر عبر حسابه على توير عدة صور له أثناء خضوعه لهذا العلاج المنتشر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة AS إن الثورة التي أثارها بنزيما لم تكن بسبب إحدى سياراته الفارهة أو أسلوبه المميز في القيادة، ولكن بسبب أحد الأساليب التي تعرض لها لتحسين حالته البدنية عن طريق نشر صورة لظهره ليثبت آثار الحجامة.

وهذه الطريقة من العلاج يمكن أن تنتج عنها فوائد عديدة في الجسم ويخضع لها العديد من الرياضيين لتقليل العديد من آلام العضلات أو الانقباضات المحتملة التي قد تحدث، ومع ذلك ، ليست هذه هي الفائدة الوحيدة التي يتم تحقيقها بالحجامة.

كما أنه يفضل تقوية الأوعية الدموية، وزيادة نشاط الدورة الدموية في تلك المناطق التي تخضع للعلاج حيث يتم تطبيقها وكذلك زيادة إنتاج السائل الزلالي في المفاصل.

وهناك جانب آخر من الجوانب الإيجابية العديدة التي يمكن استخلاصها من هذا العلاج وهو استرخاء الجسم والعقل أيضًا.

وبنزيما أحدث رياضي يستخدم هذه التقنية في العلاج ونشر ذلك على إنستغرام، وذلك للاستفادة من ابتعاده عن الملاعب خلال فترة التوقف الدولية.

View this post on Instagram ⚔️???????????? #hijamatherapy A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Oct 26, 2019 at 12:14pm PDT

تألق بنزيما

ويواصل بنزيما صدارته لهدافي ريال مدريد والليغا حيث سجل هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز بأربعة أهداف نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول بالليغا يوم السبت الماضي.

ومنح بنزيما فريق المدرب زين الدين زيدان بداية قوية في ظل تساقط غزير للأمطار على إستاد إيبوروا حيث سدد كرة في الشباك في الدقيقة 17 بعد أن مرت عبر منطقة الجزاء المزدحمة باللاعبين.

وعزز ريال من تقدمه سريعًا بوساطة ركلة جزاء من سيرجيو راموس في الدقيقة 20 عقب عرقلة إيدن هازارد.

ونال ريال ركلة أخرى عندما سقط لوكاس فاسكيز وسدد بنزيما الكرة ليودعها بهدوء في الشباك مسجلًا هدفه الرابع في مباراتين عقب تسجيل ثنائية في مرمى غلطة سراي التركي في الانتصار 6-صفر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.