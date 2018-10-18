كريم بنزيما يواجه اتهامات باحتجاز أشخاص وضربهم بشكل غير قانوني

انفجرت قضية جديدة تهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بعدما اتهم أحد الأشخاص بنزيما وبعض أصدقائه بمحاولة اختطافه وحبسه بشكل غير قانوني، وضربه لدرجة عدم قدرته على العمل.

وجاءت الوقائع يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد يوم من تواجد اللاعب في باريس لمشاهدة لقاء باريس سان جيرمان وفريقه السابق أولمبيك ليون.

وحسب ليو ديسوزا الذي قدم شكوى للشرطة الفرنسية، فإن أحد أصدقاء كريم بنزيما حاول اختطافه رفقة مسؤولة الاتصال لدى اللاعب وسائقه، كما قام صديق النجم الفرنسي بضربه وتدخل العاملون في الحانة التي كان بها وطلبوا من المعتدين إخلاء المكان.

وقررت الشرطة فتح تحقيق أولي في الموضوع.

وحسب المشتكي، فأصل المشكلة يعود لاتهامه من طرف كريم بنزيما بكونه لم يبعث له بمبلغ 50 ألف يورو كان نتيجة عمل بين بنزيما وإحدى الشركات.

وقال ديسوزا لـ” ميديا سات ” إن المبلغ المذكور تم حجزه من طرف الجمارك المغربية في مطار مراكش أثناء سفره، وإنه يملك وثائق من الجمارك المغربية تؤكد ذلك.

ويعتبر دي سوزا من الأشخاص الذين عملوا مع مهاجم ريال مدريد في تنظيم عدة رحلات، كما كان أحد مفاوضي فريق ميلان في الصيف الماضي، والذي كان يرغب في التعاقد مع كريم بنزيما.

ونفى محامي المهاجم الفرنسي كل الاتهامات التي قالها ديسوزا، مؤكدًا أنها مجرد أكاذيب غير صحيحة .