راكيتيتش نجم نادي برشلونة ينفجر: لقد أخذوا الكرة مني.. عمري 31 عامًا وليس 38

أعرب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن حزنه الشديد لغيابه عن مباريات فريقه برشلونة خلال الفترة الأخيرة، وأطلق تشبيها بابنته التي تحزن للغاية عندما شخص ما يحرمها من لعبتها كما حرمه البعض من لعب الكرة.

وقال راكيتيتش في مقابلة مع برنامج ”Universo Valdano“ التلفزيوني الذي يقدمه الدولي الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو وسيذاع كاملًا، يوم الخميس: ”لقد أخذوا الكرة وأنا حزين“.

وابتعد لاعب وسط إشبيلية السابق عن تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي هذا الموسم لكنه يصر على الأداء بقوة في التدريبات للعودة للمباريات مجددًا.

وأضاف الدولي الكرواتي: ”أنا أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي أو أي شيء، لقد قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس التي أمضيتها في برشلونة وأريد الاستمرار، عمري 31 عامًا وليس 38، وأشعر أنني في أفضل حالاتي“.

ويعترف راكيتيتش بأنه لا يمر بفترة جيدة حاليًا في برشلونة، قائلًا: ”ماذا ستشعر ابنتي الصغيرة عندما يتم أخذ لعبة منها؟ تحزن، أشعر بنفس الشعور؛ لقد أخذوا الكرة مني وأشعر بالحزن“.

وأضاف راكيتيتش في المقابلة: ”أحب أن أبدي مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة في ذلك. عندما يتعين علي الاحتفال فإنني أحتفل“.

يحتاج اللاعب الكرواتي للمشاركة في المباريات والآن ابتعد عن الملاعب بناء على قرار فني لا يجده صحيحًا من وجهة نظره.

بيان برشلونة

وأصدر برشلونة متصدر الدوري الإسباني بيانًا أكد خلاله أن راكيتيتش يعاني من مشاكل جسدية أبعدته عن تشكيلة كرواتيا التي تستعد لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 220.

وأوضح النادي أن راكيتيتش ”يعاني من بعض التعب في وتر العرقوب الأيسر“؛ لهذا السبب ، سيغيب عن مباراة قرطاجنة الودية المقررة يوم الأربعاء.

وسيغيب راكيتيتش عن مواجهات كرواتيا يوم السبت المقبل ضد سلوفاكيا والثلاثاء المقبل ضد جورجيا في تصفيات يورو 2020.

لكنه ينوي الاستفادة من هذه الفترة بالاستعداد جيدًا على أمل الاستعانة به أمام ليغانيس في أول مباراة في الدوري بعد نهاية فترة التوقف الدولية يوم السبت 23 نوفمبر /تشرين الثاني الحالي.