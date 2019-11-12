برشلونة يكشف عن قميصه الاحتياطي الرابع ”ذي الجذور الكتالونية“ (شاهد)

كشف فريق برشلونة لكرة القدم النقاب عن القميص الرابع الخاص به الذي سيرتديه لبعض المباريات الموسم الجاري، ويعبر عن ألوان علم كتالونيا.

ونشر النادي مقاطع فيديو وصورًا عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ للكشف عن القميص الجديد للفريق، الذي يحمل ألوان القميص الثالث الصفراء والحمراء مثل علم مقاطعة كتالونيا مع استثناء اللون الأزرق.

وقال برشلونة: إن القميص الجديد يؤكد على جذور الفريق الكتالونية، وصلته بالهوية والثقافة والقيم الكتالونية على مدار 120 عامًا.

وسيبدأ النادي بيع القميص بشكل رسمي من خلال المتجر الخاص به وبشكل حصري قبل مباراة الفريق أمام مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، في الأول من شهر ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

Find out all about Barça’s new kit

???? https://t.co/6OmdVEiTby

❤️ #HoPortemDins — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

غضب النجوم

يذكر أن صحيفة ”ماركا“ أشارت في تقرير سابق إلى أن نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم ميسي وسواريز، غاضبون للغاية من فشل إدارة برشلونة في حسم صفقة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأكدت أن نجوم الفريق، وخاصة ميسي وسواريز، طلبوا من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بذل كل الجهد والمحاولات الممكنة لاستعادة نيمار، ولكنهم شعروا في نهاية المطاف أن إدارة البلوغرانا لم تكن جادة للغاية في المفاوضات، وبالتالي فقد فشلت محاولات إحياء الثلاثي MSN في البارسا.

وفي نفس الوقت، وبحسب ”ماركا“ المدريدية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي عثمان ديمبلي، يشعران بالغضب الشديد تجاه إدارة برشلونة، التي حاولت إقحامهما في صفقة تبادلية لاستعادة نيمار، دون الحصول على موافقة مبدئية منهما قبل التفاوض على ذلك مع باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة كادينا سير إن العلاقة بين ميسي وبارتوميو أصبحت باردة للغاية؛ بسبب فشل البارسا في استعادة نيمار.