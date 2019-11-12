تقرير: نيمار يصر على الانتقال إلى برشلونة

يبدو أن مسلسل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يتوقف خلال سوق الانتقالات، سواء كانت الشتوية أو الصيفية المقبلة، في ظل عدم استقرار اللاعب في ناديه، ورغبته في الرحيل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نيمار لا يزال يصر على العودة إلى نادي برشلونة، بعد أن رحل عنه في صيف 2017 مقابل فسخ تعاقده مع البلوغرانا بعد سداد الشرط الجزائي البالغة قيمته 222 مليون يورو.

رغبة نيمار

وأعرب نيمار مرارًا عن ندمه على قرار الرحيل من برشلونة، وحاول الطرفان، نيمار وإدارة البارسا، إعادة لم الشمل مرة أخرى الصيف الماضي، إلا أن نادي باريس سان جيرمان أجهض جميع المحاولات وقرر عدم بيع النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن نيمار لم يتخل مطلقًا عن فكرة العودة مرة أخرى إلى برشلونة، وأنه اعترف برغبته في ارتداء قميص البلوغرانا مرة أخرى لأصدقائه المقربين.

وتابعت بقولها: ”خلال الـ45 يومًا الماضية زار نيمار مدينة برشلونة مرتين، الأولى لمتابعة القضية الخاصة بمستحقاته المالية لدى البارسا، والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

اعترافات البرازيلي الدولي

وأردفت: ”أبدى نيمار خلال زيارته الأخيرة رغبته في العودة إلى برشلونة، وأكد ذلك في لقائه مع مواطنه آرثور ميلو، نجم وسط البارسا، ولعدد من أصدقائه في المدينة الإسبانية، وأشار إلى أنه يتمنى أن يتحقق هذا الحلم في الميركاتو الصيفي المقبل، يونيو 2020“.

وكشفت الصحيفة حضور نيمار لعيد ميلاد زوجه الأوروغوياني لويس سواريز مساء السبت الماضي، وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضرًا أيضًا، وتحدث الثلاثي عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، وهو ما أكده النجم البرازيلي.

ويبلغ نيمار من العمر 27 عامًا، وينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وسط تقارير تشير إلى أنه لا يوجد شرط جزائي في عقده، إلا أن المادة 17 من القواعد التنظيمية للانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تمنح نيمار الحق في الرحيل بعد مرور 3 سنوات على عقده مع الـ“بي إس جي“، مقابل أعلى قيمة يمكن أن تصل إليها الصفقة، وفقًا لما تقرره لجنة التحكيم.

وكانت هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى لاعبي برشلونة تجاه إدارة النادي الكتالوني.

غضب النجوم

وأشارت ”ماركا“، في تقرير سابق، إلى أن نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم ميسي وسواريز، غاضبون للغاية من فشل إدارة برشلونة في حسم صفقة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأكدت أن نجوم الفريق، وخاصة ميسي وسواريز، طلبوا من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بذل كل الجهد والمحاولات الممكنة لاستعادة نيمار، ولكنهم شعروا في نهاية المطاف أن إدارة البلوغرانا لم تكن جادة للغاية في المفاوضات، وبالتالي فقد فشلت محاولات إحياء الثلاثي MSN في البارسا.

وفي نفس الوقت، وبحسب ”ماركا“ المدريدية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي عثمان ديمبلي، يشعران بالغضب الشديد تجاه إدارة برشلونة، التي حاولت إقحامهما في صفقة تبادلية لاستعادة نيمار، دون الحصول على موافقة مبدئية منهما قبل التفاوض على ذلك مع باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة كادينا سير إن العلاقة بين ميسي وبارتوميو أصبحت باردة للغاية، بسبب فشل البارسا في استعادة نيمار.