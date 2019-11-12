الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يرفع عرضه لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان

بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، التخطيط لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بكل قوة لدعم صفوف الفريق.

ويسعى الفريق الملكي لاستعادة سيطرته على الليغا الإسبانية، بجانب العودة لمنصة التتويج أوروبيًا مرة أخرى.

عودة الغلاكتيكوس

ويحاول فلورنتينو بيريز تكرار تجربة ”الغلاكتيكوس“ عندما ضم أبرز نجوم كرة القدم حول العالم في فريق واحد في مطلع الألفية، قبل أن يكرر الأمر مرة أخرى عندما تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كأغلى لاعبي العالم وقتها.

ويأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على رأس اهتمامات بيريز.

وقالت شبكة ”فوكس سبورت“، إن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يريد تدعيم خط هجوم فريقه بشكل واضح، ويعد كيليان مبابي الخيار الأول لزيدان لتدعيم خط هجومه بداية من الموسم المقبل.

عرض تاريخي

وأشارت صحيفة ”لوباريسيان“ الفرنسية، إلى أن فلورنتينو بيريز يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو مقابل التعاقد مع مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المبلغ يصل إلى ضعف ما دفعه ”البي إس جي“، مقابل الحصول على البرازيلي نيما ردا سيلفا، نجم برشلونة.

وأوضحت شبكة ”فوكس سبورتس“، أن ريال مدريد يخطط لحسم صفقة مبابي ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويحل مبابي حاليًا في المركز الثاني في قائمة الأغلى خلف زميله نيمار الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو، بينما يأتي البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 126 مليون يورو.

عقد مبابي

وأوضحت ”لو باريسيان“، أن ريال مدريد يحاول استغلال الخلاف الحالي بين إدارة باريس سان جيرمان ومبابي، حيث يرفض اللاعب الفرنسي الشاب حتى الآن تمديد عقده مع الـ“بي إس جي“، وهو ما قد يعزز فرص ريال مدريد في التعاقد معه.

من جانبه، يرى فلورنتينو بيريز أن 400 مليون يورو قد تكون كافية لإقناع نادٍ ثري مثل باريس سان جيرمان ببيع أحد نجومه.

كما أن مبابي لن يمانع فكرة الانضمام إلى الميرينغي في المرحلة المقبلة، لتتويج مسيرته الكروية بالمزيد من الألقاب، بعد أن أصبح أحد أبرز مهاجمي العالم.

أزمة مبابي

ودخل مبابي في عدة أزمات متلاحقة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد صدامه مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ريال مدريد يتابع أزمة مبابي ومدربه توماس توخيل مؤخرًا وعدم سير العلاقة بينهما على ما يرام، مما يساعد النادي الملكي في ضمه بحلول الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يرغب في الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، ولن يحقق ذلك من خلال تواجده مع باريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة في نهاية تقريرها على أن مبابي سوف يغادر باريس سان جيرمان إذا استمرت العلاقة بينه وبين توخيل غير جيدة وتفضيل مدرب بروسيا دورتموند السابق، زميله نيمار عليه.

حلم دوري أبطال أوروبا

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد أكدت أن مبابي يشعر بالإحباط منذ سقوط باريس سان جيرمان الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ومنح النجم الفرنسي بعض المقربين الضوء الأخضر للعمل على انتقاله من النادي الفرنسي، ويسعى مبابي للتواجد في فريق يحقق من خلاله طموحاته في التتويج بالبطولة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أي إخفاق أوروبي جديد للبي إس جي قد يدفع مبابي لإعادة التفكير من جديد في مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

عقد نيمار

في المقابل، يحاول باريس سان جيرمان تمديد عقد نجمه مبابي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين تواجه صعوبات كبيرة.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ أن باريس سان جيرمان يجد صعوبة في منح مبابي، نفس راتب زميله البرازيلي نيمار، حيث يحصل النجم البرازيلي على راتب يقدر بـ30 مليون يورو سنويًا، كما يتمتع النجم البرازيلي بكونه معفيًا من سداد ثلث ضرائبه.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، عن عدم وجود عرض رسمي حتى الآن من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي.