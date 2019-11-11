أخبار ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس.. أزمة رونالدو تشعل التكهنات وإصابة محمد صلاح تثير قلق الريدز

سيطرت أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، على تقارير الصحافة العالمية والأوروبية اليوم الإثنين، في ظل غضب ”الدون“ من استبداله للمرة الثانية على التوالي خلال مباراتين خاضهما مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإيطالي.

غضب رونالدو

خرج رونالدو من مباراة لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء الماضي وقت أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، قبل أن يحرز البرازيلي دوغلاس كوستا هدف الفوز في الدقيقة 93، وتكرر نفس السيناريو أمس في مباراة يوفنتوس وميلان، وغادر رونالدو الملعب ولعب بدلًا منه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أحرز هدف الفوز لصالح البيانكونيري.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد يرغب بشدة في استعادة رونالدو إلى ”أولد ترافورد“، خاصة بعد الفترة العصيبة التي يمر بها النجم البرتغالي مع ناديه الحالي يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن إد وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد تحدث بالفعل مع أسرة غليزر المالكة للنادي الإنجليزي، وبحثا سويًا فكرة ضم رونالدو إلى المانيو.

وأكدت أن مديري مانشستر يونايتد متأكدون من أن هذا هو التوقيت الصحيح لحسم تلك الصفقة، في ظل توتر الأجواء بين رونالدو وساري.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 112 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وتركزت الأضواء على لياقة رونالدو وتصرفاته بعد أن استشاط غضبًا لاستبداله خلال انتصار يوفنتوس على ميلان، وقال المدرب ماوريتسيو ساري: إن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا يعاني إصابة في الركبة منذ فترة.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”مباراة صعبة، وفوز مهم“، دون أي تعليق على الجدل المُثار مؤخرًا، ليغلق هذا الملف تمامًا“.

وخرج رونالدو من الملعب في الدقيقة الـ55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله في مباراتين متتاليتين، ورمق رونالدو المدرب ساري بنظرة غاضبة قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

إصابة محمد صلاح

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي يشعر بقلق بالغ إزاء تكرار إصابة النجم المصري الدولي محمد صلاح في الكاحل.

وتعرض صلاح للإصابة للمرة الأولى في مباراة ليستر سيتي، وغاب على إثرها أكثر من أسبوعين، قبل أن تعاوده الشكوى مرة أخرى بصورة متقطعة، ثم عادت الإصابة مرة أخرى أمس في مباراة مانشستر سيتي، بعد كرة مشتركة مع البرازيلي فرناندينيو في نهاية الشوط الأول.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن الطاقم الطبي لنادي ليفربول يخشى من تفاقم الإصابة، رغم أن الوقت في صالح النجم المصري للتعافي الكامل، حيث تتوقف المسابقة الإنجليزية لمدة أسبوعين تقريبًا في ظل فترة الارتباطات الدولية.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر الوطني، الذي يستعد لمواجهة كينيا وتوغو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021، إلا أن إصابته يمكن أن تمنعه من المشاركة في المباراتين.

ريال مدريد يتابع قمة الدوري الإنجليزي

لا يزال مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني يحلمون بتشكيل الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“، في ظل الإحباط الشديد الذي سيطر على جنبات النادي الملكي بعد فشل الصفقات التي أبرمها الميرينغي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة في إحداث الفارق المنتظر.

ودفع ريال مدريد ما يزيد على 300 مليون يورو لضم 5 لاعبين جدد إلى صفوف الفريق، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد، ولكن العروض والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن خلال الموسم الجاري لم ترتقِ إلى مستوى طموحات جماهير وعشاق ومسؤولي الريال.

وبعيدًا عن الصفقة الحلم المتمثلة في الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، فإن أنظار إدارة ريال مدريد توجهت أمس صوب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لمتابعة مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت على ملعب ”أنفيلد“، وانتهت لصالح الريدز 3/1.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية: إن مسؤولي ريال مدريد والطاقم الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان حرصوا على متابعة اللقاء المثير، حيث تضع إدارة الميرينغي 8 لاعبين في صفوف الفريقين على رأس قائمة المطلوبين للفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى وجود 5 لاعبين من ليفربول على رادار النادي الملكي، وعلى رأسهم المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فابينيو، وهم أصحاب الأهداف الثلاثة لليفربول أمس، إضافة إلى الإسكتلندي أندي روبرتسون والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأكدت أن ريال مدريد يرغب بشدة في ضم فان دايك، لأنه المدافع الأفضل في العالم حاليًا، والوريث الشرعي للقائد سيرجيو راموس في دفاعات الملكي.

وتابعت بقولها: ”يرى مسؤولو ريال مدريد أن ضم واحد من الثنائي محمد صلاح وساديو ماني يعتبر هدفًا رئيسيًا للنادي في المستقبل القريب“.

وأضافت أن إدين هازارد وتيبو كورتوا يرغبان في ضم مواطنهما كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي إلى صفوف ريال مدريد، وهي الرسالة التي تلقتها إدارة النادي الملكي بإيجابية، لأن دي بروين أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في العالم.

وأشارت إلى أن رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، من ضمن اللاعبين الذين تابعهم مسؤولو الريال في مباراة ليفربول أمس، إضافة إلى الشاب فيل فودين، 19 عامًا، والذي لم يشارك في اللقاء وظل على مقاعد البدلاء.

بيع نجوم نابولي

واصلت أزمة نادي نابولي الإيطالي اشتعالها، بعد التمرد الذي أعلنه لاعبو الفريق على رئيس النادي أوريلو دي لورينتيس.

وكان دي لورينتيس قد قرر إقامة معسكر مغلق للاعبيه، عقب الخسارة أمام روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي، مطلع الأسبوع الماضي، على الرغم من رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن أوريلو يخطط لبيع نجوم الفريق، بعدما أشعل حربًا داخل النادي.

ورفض لاعبو نابولي الخضوع لقرار رئيس النادي بالانتظام في معسكر عقب نهاية مباراتهم أمام ريدبول سالزبورغ النمساوي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن هذا التمرد أثار غضب دي لورينتيس الذي يرى أن بيع بعض لاعبي الفريق سيقلل من خسائره في هذه المعركة.

ويستعد رئيس نادي نابولي لبيع كل نجومه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضّل أن يتحلى بشيء من الهدوء، وأن يأخذ وقته كاملًا قبل تنفيذ هذا القرار.