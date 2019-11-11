تقرير يرجح إقامة الكلاسيكو مساء لأسباب أمنية وجماهيرية

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد والمقرر في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيقام مساء، عكس ما كانت رابطة الليغا تريد.

وقالت صحيفة ”Sportyou“ الإسبانية اليوم الإثنين: إن المباراة المؤجلة من 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل ستقام الساعة 20:00 أو الساعة 21:00 بتوقيت مدريد.

ونقلت ”Sportyou“ عن مصادرها أنه على رغم نية رابطة الليغا إقامة المباراة ظهرًا حتى يتمكن السوق الآسيوية من مشاهدة المباراة، لكن في النهاية تقرر إقامتها في أفضل موعد يناسب الجماهير الإسبانية، خاصة وأنها ستقام منتصف الأسبوع يوم الأربعاء وليس كالمعتاد يوم السبت.

وأضافت أن يوم 18 ديسمبر هو الأربعاء يوم عمل في إسبانيا ومن الصعب إقامة مباراة كهذه في مثل هذا التوقيت، بينما الجماهير مشغولة بعملها ظهرًا.

لكن بالطبع الموعد الأخير يمثل مشكلة للأسواق الآسيوية العاشقة لليغا خاصة السوق الصينية ذات الأهمية الكبرى من الناحية التجارية.

ومن وجهة نظر رابطة الليغا فإن إقامة المباراة في 13:00 أو 17:00 يمكن أن تكون مقبولة، كما أن إقامتها في الساعة 20:00 أو الساعة 21:00 تمثل مشكلة نظرًا لوجود مباريات في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة ليفربول الأولى في قبل نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة 20:30.

ولم يتم سماع أي من هذه الحجج، بالنظر إلى أن الجمهور الإسباني الأهم سواء من وجهة نظر البث التلفزيوني أو الجماهير التي ستحضر من ملعب ”كامب نو“، بالإضافة إلى ذلك من الناحية الأمنية خاصةً في ظل الاحتجاجات في كتالونيا، فإن إقامة المباراة الساعة 13:00 أو 17:00 مساءً في يوم عمل من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا، بما يتجاوز ما يستتبعه ذلك في ظل الانتقالات للملعب في برشلونة.

تأجيلات وتعديلات

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري الإسباني بسبب ما وصفته ”بالظروف الاستثنائية“.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في كتالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: ”اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة“.

لكن رابطة الليغا طعنت ضد قرار الاتحاد المحلي للعبة بإقامة القمة المؤجلة يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت الرابطة ترغب في إقامة القمة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، وقالت إنها ستطعن ضد الموعد الجديد للمباراة المرتقبة.

وقالت رابطة الدوري في بيان: ”ستلجأ رابطة الدوري الإسباني إلى الإجراءات القضائية والإدارية من أجل الدفاع عن الأندية المنضمة للرابطة. لا يوجد لائحة تسمح للأندية باختيار موعد المباراة“.

وأكدت الرابطة أن الخسائر الناتجة عن إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلًا من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.