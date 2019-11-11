نتائج قرعة كأس السوبر الإسباني‎.. برشلونة مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضد فالنسيا

أسفرت قرعة كأس السوبر الإسبانية 2020 المقررة في جدة مطلع العام المقبل عن مواجهة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في قبل النهائي وريال مدريد يواجه فالنسيا في المباراة الأخرى في قبل النهائي.

وجرت القرعة اليوم الإثنين، بحضور عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وكذلك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وسيرجيو بوسكيتش أحد قادة برشلونة و إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد وإيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن الفعاليات الرياضية المهمة التي تستضيفها المملكة ومنها السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين يوم الجمعة المقبل، في الرياض.

وشارك في سحب القرعة راموس وبوسكيتش وساؤول نيغيز لاعب أتلتيكو مدريد، وتم سحب المجال للصحفيين لتوجيه الأسئلة للأمير عبدالعزيز ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

وقال روبياليس: إن برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا، وافقوا على الذهاب إلى المملكة العربية السعودية واللعب هناك، ولكن أحد هذه الأندية، لم يذكر اسمه، لا يوافق على توزيع الحصص من الأموال.

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وكتب الأمير عبدالعزيز عبر حسابه على ”تويتر“: ”استمرارًا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد – برشلونة – فالنسيا – أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل“.

وقال الأمير عبدالعزيز، قبل سحب القرعة: ”إنه من الفخر أن أتواجد معكم، أكد الاتحاد الإسباني على منح المملكة العربية السعودية شرف احتضان كأس السوبر الإسباني، السعودية لديها عدد مهم من السكان يتطور بشكل كبير“.

وأضاف ”كرة القدم توحّد شعبنا الرجال والنساء يلعبان سويًا، هذه الرياضة توحد شعبنا ونسعى للتعلم من الأفضل، إسبانيا شريك طبيعي دولة تحب كرة القدم ونحن معجبون بها، تملك أفضل النوادي والملاعب“

وأوضح الأمير عبدالعزيز، أن كأس السوبر الإسباني سيكون بمثابة نموذج يحتذي به السعوديون وقال: ”أعرف أن هذا سيكون مثالًا سيلهم الأجيال الجديدة في السعودية“.

من جهته، قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: ”بعد عمل دام عدة أشهر نقدم لكم ما يمكن تسميته بثورة في منافسة السوبر الإسباني“.

وأضاف ”الفرق التي ستشارك في كأس السوبر ستلعب مباشرة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا“.

وتابع ”حين التقيت الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاحظت أن كرة القدم تمثل آلية لتطوير المجتمع السعودي، قبل ذلك كان من الممكن أن ندير ظهرنا ونبحث عن شريك جديد، لكن شركاتنا مع السعودية بمثابة تحدٍ“.

وسيلتقي الفريقان في أول كلاسيكو بينهما هذا الموسم في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مباراة كان من المقرر إقامتها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسبانية في الفترة من الثامن و12 يناير/ كانون الثاني المقبل ويحصل طرفا النهائي على 12 مليون يورو لكل منها بينم يحصل الخاسران في قبل النهائي على 8.9 مليون يورو لكل منهما.

وبالإضافة للأموال التي سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم يصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 50 مليون يورو يتم استثمارها في تنشئة اللاعبين الصغار.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن هناك فرقًا مذهلًا بين النظام القديم للبطولة والنظام الجديد في النواحي الاقتصادية والرياضية.

وفي الماضي كان طرفا النهائي يحصلان على قيمة التذاكر ونسبة من حقوق البث التلفزيوني التي تخص الاتحاد المحلي وحتى في حال تأهل ريال مدريد وبرشلونة للنهائي لن يجني أي منهما أكثر من 3 ملايين يورو.

البطولة في جدة

ويشمل النظام الحالي بإقامة الدوريين قبل النهائي والنهائي، حيث تقام مباريات قبل النهائي يوم الأربعاء الثامن من يناير والخميس 9 يناير/كانون الثاني، والنهائي يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما لا تقام مباريات الليغا، وستقام بدلًا منها مباريات تصفيات كأس ملك إسبانيا التي لن يشارك فيها الأندية الأربعة المشاركة في السوبر.

وتشارك في البطولة أندية فالنسيا وبرشلونة بطل كأس الملك والليغا على التوالي وأتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبا المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي. .

وستقام البطولة في جدة على ساحل البحر الأحمر، وهي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية وتبعد 60 كم عن مكة المكرمة، وهي المركز التجاري للبلاد حيث يستضيف استاد ”الجوهرة المشعة“ مباريات البطولة.

وستكون جدة أيضًا نقطة الانطلاق في سباق رالي دكار 2020 في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، واستضافت مباريات التنس ومباريات للمنتخب البرازيلي.