ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول (صورة)

عاد أتلتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات بعدما قلب النتيجة 1/0 إلى 3/1 على ضيفه إسبانيول على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، الأحد.

وكان إسبانيول البادئ بالتسجيل عبر لاعبه سيرجي داردير في الدقيقة 38، لكن أتلتيكو مدريد سجل 3 أهداف بتوقيع آنخل كوريا، وألفارو موراتا، وخورخي ميروديو كوكي في الدقيقة 45+1، و58، و90+1، ليضمن 3 نقاط ثمينة.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول بعد تعادلين مع ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية، كما خسر أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن المتصدرين برشلونة وريال مدريد، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

في المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، ولم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات في الليغا.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، مقابل 21 نقطة لإشبيلية من 12 مباراة في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول:

1. برشلونة وريال مدريد، ولكل منهما 25 نقطة، من 12 مباراة.

2. أتلتيكو مدريد، 24 نقطة من 13 مباراة.

3. ريال سوسيداد، 21 نقطة من 13 مباراة.

4. إشبيلية، 21 نقطة من 12 مباراة.