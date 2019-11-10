أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول في الدوري الإسباني (فيديو)

قلب أتلتيكو مدريد تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 3/1 على إسبانيول اليوم الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وافتتح سيرجي داردير التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة، بعد كرة هيأها له فيكتور سانشيز ماتا، لكن أتلتيكو مدريد أنهى النصف الأول من المباراة بالتعادل بتوقيع أنخل كوريا في الدقيقة 45+1.

وواصل الفارو موراتا تألقه في المباريات الأخيرة، وسجل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 58، بتسديدة من داخل المنطقة بمساعدة فيكتور ماتشين بيريز فيتولو.

وقضى خورخي ميروديو كوكي على أحلام إسبانيول بعدما سجل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 90+1 بعدما استغل كرة عرضية من دييغو كوستا.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول بعد تعادلين مع ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن المتصدرين برشلونة وريال مدريد، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

اتلتيكو مدريد 0 × 1 اسبانيول | هدف سيرجي داردر مول ???? pic.twitter.com/cua5TeaUBI — . (@Pa4RuJ0VszwfEoX) November 10, 2019

اتلتيكو مدريد 1 × 1 اسبانيول | هدف كوريا pic.twitter.com/ohbCBAXbRr — . (@Pa4RuJ0VszwfEoX) November 10, 2019

اتلتيكو مدريد 2 × 1 اسبانيول | هدف موراتا pic.twitter.com/S2nY1DYBsf — . (@Pa4RuJ0VszwfEoX) November 10, 2019