لاعب ريال مدريد رفض 3 عروض من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وآرسنال

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد رفض 3 عروض مغرية لمغادرة النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقالت إذاعة ”أوندا سيرو“ إن فاسكيز، البالغ من العمر 28 عامًا، يرى أن مستقبله في ريال مدريد، لهذا رفض عروضًا مغرية من الثلاثي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني، وشددت الإذاعة على أن فاسكيز يثق في قدراته رغم المنافسة الكبيرة على مركز الجناح الأيمن بين وبين رودريغو جوس وغاريث بيل وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز هذا الموسم.

وشارك فاسكيز حتى الدقيقة 81 في فوز ريال مدريد 4/1 على إيبار في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني وتسبب في ركلة جزاء سجلها كريم بنزيما.

وشارك فاسكيز في 9 مباريات الموسم الحالي مع ريال مدريد سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وبالمجل شارك فاسكيز في 192 مباراة سجل فيها 22 هدفًا وصنع 45.

ويتصدر ريال مدريد مع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ولكل منهما 25 نقطة من 12 مباراة.

كورتوا الواثق

من جهته، قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن مواطنه وزميله في الفريق إيدن هازارد إنه سيبدأ في تسجيل الأهداف مع النادي الملكي، لكنه لن يصل إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسجل كريم بنزيما هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز برباعية نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول في الدوري الإسباني ويتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

ومنح بنزيما فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بداية قوية في ظل تساقط غزير للأمطار على استاد إيبوروا حيث سدد كرة في الشباك في الدقيقة 17 بعد أن مرت عبر منطقة الجزاء المزدحمة باللاعبين.

ونال ريال ركلة أخرى عندما سقط لوكاس فاسكيز وسدد بنزيما الكرة ليودعها بهدوء في الشباك مسجلاً هدفه الرابع في مباراتين عقب تسجيل ثنائية في مرمى غلطة سراي التركي في الانتصار 6-صفر بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

ولم يكن ريال بنفس مستوى القوة في الشوط الثاني لكنه استطاع تعزيز تقدمه في الدقيقة 61 عندما مرر لوكا مودريتش الكرة إلى لاعب وسط أوروغواي الشاب فيدريكو فالفيردي الذي سجل أول أهدافه مع ريال.

أي أن هازارد لاعب وسط تشيلسي السابق لم يسجل أي هدف في الرباعية لكن مواطنه وزميله السابق في النادي اللندني كورتوا قال لمحطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية عقب المباراة إن هازارد سيبدأ في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد.

لكنه استبعد أن يكون مثل رونالدو وميسي ويسجل 50 هدفًا في الموسم ، موضحًا: ”لا تعتقد أن هازارد سوف يسجل 50 هدفًا مثل ميسي أو كريستيانو كل موسم لكنه بالتأكيد سيسجل“.

وأحرز هازارد المنضم إلى ريال مدريد من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، هدفا واحدًا في الليغا مع النادي الملكي حتى الآن بينما يتصدر بنزيما قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف متقدمًا بهدف واحد عن ميسي وجيرارد مورينو مهاجم فياريال.

رقم بنزيما

حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا، خلال مواجهة إيبار مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدفين للميرنغي في المباراة، في الدقيقتين 17، 29 من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بنزيما رفع رصيده إلى 157 هدفًا بالليغا بقميص الريال، ليُصبح سادس هدافي الميرنغي بالبطولة.

وتخطى بنزيما الأسطورة بوشكاش الذي سجل 156 هدفًا.