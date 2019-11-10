كورتوا عقب مباراة ريال مدريد وإيبار: هازارد لن يصبح مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو

قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن مواطنه وزميله في الفريق إيدن هازارد إنه سيبدأ في تسجيل الأهداف مع النادي الملكي، لكنه لن يصل إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسجل كريم بنزيما هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز برباعية نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول في الدوري الإسباني ويتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

ومنح بنزيما فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بداية قوية في ظل تساقط غزير للأمطار على استاد إيبوروا حيث سدد كرة في الشباك في الدقيقة 17 بعد أن مرت عبر منطقة الجزاء المزدحمة باللاعبين.

وعزز ريال من تقدمه سريعًا بواسطة ركلة جزاء من سيرجيو راموس في الدقيقة 20 عقب عرقلة البلجيكي هازارد.

ونال ريال ركلة أخرى عندما سقط لوكاس فاسكيز وسدد بنزيما الكرة ليودعها بهدوء في الشباك مسجلاً هدفه الرابع في مباراتين عقب تسجيل ثنائية في مرمى غلطة سراي التركي في الانتصار 6-صفر بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

ولم يكن ريال بنفس مستوى القوة في الشوط الثاني لكنه استطاع تعزيز تقدمه في الدقيقة 61 عندما مرر لوكا مودريتش الكرة إلى لاعب وسط أوروغواي الشاب فيدريكو فالفيردي الذي سجل أول أهدافه مع ريال.

أي أن هازارد لاعب وسط تشيلسي السابق لم يسجل أي هدف في الرباعية لكن مواطنه وزميله السابق في النادي اللندني كورتوا قال لمحطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية عقب المباراة إن هازارد سيبدأ في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد.

لكنه استبعد أن يكون مثل رونالدو وميسي ويسجل 50 هدفًا في الموسم ، موضحًا: ”لا تعتقد أن هازارد سوف يسجل 50 هدفًا مثل ميسي أو كريستيانو كل موسم لكنه بالتأكيد سيسجل“.

وأحرز هازارد المنضم إلى ريال مدريد من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، هدفا واحدًا في الليغا مع النادي الملكي حتى الآن بينما يتصدر بنزيما قائمة الهدافين برصيد تسعة أهداف متقدمًا بهدف واحد عن ميسي وجيرارد مورينو مهاجم فياريال.

هاتريك ميسي

وسجل ميسي هدفين من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا الموسم ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو واستعادة صدارة الليغا.

ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء بهدوء ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أعاد ميسي التقدم لبرشلونة بعد تنفيذ ركلة حرة من مدى بعيد بشكل مذهل في أعلى الزاوية.

وكرر ميسي الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني ويعادل إنجاز رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأحرز سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85 ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.