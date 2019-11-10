عناق بين ميسي وغريزمان يبدد شائعات الخلافات.. ونادي برشلونة في ورطة بعد إصابة سيميدو (فيديو)

نشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فيديو لعودة ميسي لغرف الملابس بعد الفوز على سيلتا فيغو 4-1 وتلقى تحية من زملائه، وكان ملفتا للنظر عناقه مع الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي استقبله بابتسامة تعبر عن كون علاقتهما جيدة.

وانتشرت صورة العناق على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد على أن العلاقة بين نجمي برشلونة جيدة وكأنها تنفي الشائعات بشأن خلافاتهما ورفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزميله الفرنسي أنطوان غريزمان في الفريق.

وتألق النجم الأرجنتيني في اللقاء وسجل هاتريك منها هدفين من ضربتي خطأ وهدف من ضربة جزاء ليعادل رقم غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي كان يملك الرقم القياسي في عدد الهاتريك في الدوري الإسباني برصيد 34 ”هاتريك“.

وبإمكان ميسي الانفراد بالرقم القياسي لكون النجم البرتغالي غادر الدوري الإسباني ويلعب حاليا في يوفنتوس الإيطالي.

وقال إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن نجمه الأول: ”مع ميسي كل شيء ممكن، سأكذب إن قلت حين نحصل على ضربة خطأ لا أنتظر هدفا، معه الحظوظ تكون أقوى حين شاهدت موقع الخطأين توقعت تسجيله الأهداف، إنها إمكانية يسيطر عليها والفريق المنافس يحاول تجنب ارتكاب أخطاء قرب مربع العمليات وهي أخطاء نستغلها“.

وأضاف: ”من المستحيل عدم الاعتماد على ميسي، يملك تأثير كبير على هجومنا ويجب علينا عدم التخلي عن ذلك، لأنه شيء إيجابي نملكه ويخشاه المنافسون، وحتى لو كان يلعب في فريق آخر سيكون معتمدا عليه“.

وتابع: ”بالإضافة لكونه يسجل أهداف هو مرتبط باللعب، يتحمل المسؤولية ويصنع اللعب ويهاجم“.

وتحدثت مدرب برشلونة عن الفرنسي أنطوان غريزمان، مؤكدا أن الفريق سيصبر عليه، موضحا: ”نملك الصبر مع كل اللاعبين وليس مع غريزمان وحده، يجب دعم اللاعبين سواء قدموا لقاء جيد أو لقاء سيئ لأن عملهم هنا“.

وأردف: ”وضعته في وسط الهجوم لكون أنسو فاتي يذهب للجهة اليسرى وميسي يتجه نحو وسط الهجوم واعتقدت أن بإمكانهما التفاهم كما يحدث مع سواريز“.

نيلسون سيميدو

إلى ذلك، أعلن نادي برشلونة تعرض مدافعه نيسلون سيميدو لإصابة في ربلة الساق اليسرى ستغيبه عن الملاعب نحو خمسة أسابيع.

وقال النادي في بيان، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها ظهير أيمن برشلونة عقب المباراة بعد إصابته واستبداله في الدقيقة 23 من المباراة ليشارك بدلا منه سيرجيو بوسكيتس أثبتت حاجته للعلاج نحو خمسة أسابيع.

وأضاف النادي أن سيميدو خاض 16مباراة مع الفريق هذا الموسم 12 في الدوري أربع في دوري أبطال أوروبا.

أزمة في مركز الظهير

وحال غياب اللاعب عن الفريق هذه الفترة سيفتقد النادي الكتالوني لجهوده في مباريات ليغانيس في الدوري وبروسيا دورتموند في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا ثم مباراة قمة أمام أتلتيكو مدريد في الليغا وإنتر ميلان في إيطاليا في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال وأخيرا مواجهة ريال سوسيداد في الليغا.

ومن المقرر عودة اللاعب في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل أي قبل موعد الكلاسيكو في كامب نو بأربعة أيام حيث من المقرر إقامة المباراة في 18 ديسمبر/كانون الثاني.

وهذه الإصابة رقم 17 في صفوف الفريق هذا الموسم تعرض لها 12 لاعبا لأن بعضهم أصيب أكثر من مرة مثل جوردي ألبا الذي يتعافى حاليًا من آخر انتكاسة له.

ودون سيميدو أو الموقوف سيرجيو روبرتو يتعين على ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الاستعادنة بالظهير الأيمن الوحيد المتاح حاليا بالفريق السنغال موسى واغو لمواجهة ليغانيس مطلع الأسبوع المقبل حيث لم يشارك واغو في أي مباراة هذا الموسم لأنه بعيدا عن خطط المدرب.

سحر ميسي

وسجل ميسي هدفين من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا الموسم ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو واستعادة صدارة الليغا.

ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء بهدوء ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أعاد ميسي التقدم لبرشلونة بعد تنفيذ ركلة حرة من مدى بعيد بشكل مذهل في أعلى الزاوية.

وكرر ميسي الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني ويعادل إنجاز رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأحرز البديل بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85 ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.