بعد ”هاتريك“ مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يُعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

عادل النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد ”الهاتريك“ في الدوري الإسباني الليغا بثلاثيته في مرمى سيلتا فيغو على ملعب كامب نو يوم السبت.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في مرمى سيلتا فيغو ليصبح الهاتريك رقم 34 في مسيرته مع برشلونة في الليغا متساويًا مع الهداف التاريخي لريال مدريد والذي انتقل إلى يوفنتوس قبل موسمين.

وأحرز ميسي الثلاثية في الدقائق 23 من ضربة جزاء و46 و48 من ضربتين خارج حدود منطقة الجزاء.

34 – Lionel Messi has equaled Cristiano Ronaldo as the player with the most hat-tricks scored in LaLiga history (34). Duel. pic.twitter.com/qQUlfrgFFp — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2019

وقال موقع ”أوبتا“ للإحصائيات إن ميسي يمكنه أن ينفرد بالرقم القياسي للهاتريك في الليغا في ظل رحيل رونالدو الموسم قبل الماضي.

ويأتي بعد النجمين الكبيرين زارا والفريديو دي ستيفانو في المركز الثاني برصيد 22 هاتريك في تاريخ الليغا.

يشار إلى كريستيانو رونالدو، رحل عن الليغا صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، ويستمر حتى الآن بين جدران السيدة العجوز.