 بعد ”هاتريك“ مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يُعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني – إرم نيوز‬‎

بعد ”هاتريك“ مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يُعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

بعد ”هاتريك“ مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يُعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

عادل النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد ”الهاتريك“ في الدوري الإسباني الليغا بثلاثيته في مرمى سيلتا فيغو على ملعب كامب نو يوم السبت.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في مرمى سيلتا فيغو ليصبح الهاتريك رقم 34 في مسيرته مع برشلونة في الليغا متساويًا مع الهداف التاريخي لريال مدريد والذي انتقل إلى يوفنتوس قبل موسمين.

وأحرز ميسي الثلاثية في الدقائق 23 من ضربة جزاء و46 و48 من ضربتين خارج حدود منطقة الجزاء.

وقال موقع ”أوبتا“ للإحصائيات إن ميسي يمكنه أن ينفرد بالرقم القياسي للهاتريك في الليغا في ظل رحيل رونالدو الموسم قبل الماضي.

ويأتي بعد النجمين الكبيرين زارا والفريديو دي ستيفانو في المركز الثاني برصيد 22 هاتريك في تاريخ الليغا.

يشار إلى كريستيانو رونالدو، رحل عن الليغا صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، ويستمر حتى الآن بين جدران السيدة العجوز.

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