بعد ”هاتريك“ مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.. ميسي يُعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

عادل النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد ”الهاتريك“ في الدوري الإسباني الليغا بثلاثيته في مرمى سيلتا فيغو على ملعب كامب نو يوم السبت.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في مرمى سيلتا فيغو ليصبح الهاتريك رقم 34 في مسيرته مع برشلونة في الليغا متساويًا مع الهداف التاريخي لريال مدريد والذي انتقل إلى يوفنتوس قبل موسمين.

وأحرز ميسي الثلاثية في الدقائق 23 من ضربة جزاء و46 و48 من ضربتين خارج حدود منطقة الجزاء.

34 – Lionel Messi has equaled Cristiano Ronaldo as the player with the most hat-tricks scored in LaLiga history (34). Duel. pic.twitter.com/qQUlfrgFFp

