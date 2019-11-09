ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على إيبار في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة (4-0) على إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف كريم بنزيما (هدفين) في الدقائق 17 و29، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وفيدي فالفيردي في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز 15.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 17، حيث استقبل تمريرة من زميله فالفيردي في منطقة الجزاء، ليُسدد في المرمى الخالي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18، إثر تدخل عنيف من مدافع إيبار خوسيه أنخيل على البلجيكي إيدن هازارد، انبرى لها القائد سيرجيو راموس الذي سدد أسفل يمين الحارس دميتروفيتش، ليُضيف الهدف الثاني للميرنغي.

ايبار 0 × 2 ريال مدريد | هدف راموس " ???? ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للريال، انبرى لها هذه المرة بنزيما، الذي سدد أيضًا أسفل يمين الحارس دميتروفيتش، ليُضيف الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 29.

ونجح الشاب فيدي فالفيردي في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 61، حيث استقبل تمريرة حريرية من لوكا مودريتش في منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية أقصى يسار الحارس دميتروفيتش.

ايبار 0 × 3 ريال مدريد | هدف بنزيما " ???? ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽

⠀https://t.co/P4LK3mUaee

ء تـويـتــــــــر : ♕ ⚽ @FasterGoal pic.twitter.com/KrR5PCLjUd — @FDDF797 (@fddf797) November 9, 2019