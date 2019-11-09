كريم بنزيما يحقق رقمًا مميزًا بهدفيه في مباراة ريال مدريد ضد إيبار

حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا، خلال مواجهة إيبار مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما هدفين للميرنغي في المباراة، في الدقيقتين 17، 29 من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بنزيما رفع رصيده إلى 157 هدفًا بالليغا بقميص الريال، ليُصبح سادس هدافي الميرنغي بالبطولة.

وتخطى بنزيما الأسطورة بوشكاش الذي سجل 156 هدفًا.

الدوري الاسباني | ايبار 0 × 1 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الاول , بنزيما HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/rM9BwcvaZ6 — فيصل اهداف (@CSHD94) November 9, 2019

كما أصبح بنزيما هداف الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 9 أهداف.

ويملك ريال مدريد 22 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد برشلونة ولعب كل منهما 11 مباراة، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد من 13 مباراة، في حين يملك إيبار 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

والموسم الماضي خسر ريال مدريد 0/3 على ملعب إيبار، عندما كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربًا للنادي الملكي.