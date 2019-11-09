 أهداف مباراة إيبار وريال مدريد.. 4-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة إيبار وريال مدريد.. 4-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

أهداف مباراة إيبار وريال مدريد.. 4-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره إيبار، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على الملعب البلدي إبوروا، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 17.

وأضاف الثاني سيرجيو راموس من ركلة جزاء مع الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 29 يضيف بنزيما الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 61 يصوب فيدي فالفيردي صاروخية بيمناه ليعلن عن الهدف الرابع للميرنغي.

ويملك ريال مدريد 22 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد برشلونة ولعب كل منهما 11 مباراة، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد من 13 مباراة، في حين يملك إيبار 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

والموسم الماضي خسر ريال مدريد 0/3 على ملعب إيبار، عندما كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربًا للنادي الملكي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ريال مدريد
الرياضة
الليغا
تاغ
ريال مدريد
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة