أهداف مباراة إيبار وريال مدريد.. 4-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره إيبار، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على الملعب البلدي إبوروا، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 17.

الدوري الاسباني | ايبار 0 × 1 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الاول , بنزيما HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/rM9BwcvaZ6 — فيصل اهداف (@CSHD94) November 9, 2019

وأضاف الثاني سيرجيو راموس من ركلة جزاء مع الدقيقة 20.

الدوري الاسباني | ايبار 0 × 2 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الثاني , راموس HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/whq7tEvw9s — فيصل اهداف (@CSHD94) November 9, 2019

وفي الدقيقة 29 يضيف بنزيما الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ايبار 0 × 3 ريال مدريد | هدف بنزيما " ???? ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽

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وفي الدقيقة 61 يصوب فيدي فالفيردي صاروخية بيمناه ليعلن عن الهدف الرابع للميرنغي.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الريال الرابع " فالفيردي " HD via @i7S8R pic.twitter.com/04eHGEv5GC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12589414) November 9, 2019

ويملك ريال مدريد 22 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد برشلونة ولعب كل منهما 11 مباراة، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد من 13 مباراة، في حين يملك إيبار 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

والموسم الماضي خسر ريال مدريد 0/3 على ملعب إيبار، عندما كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربًا للنادي الملكي.