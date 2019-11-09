التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة إيبار ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب بلدية إيبورا.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة متساويًا في النقاط مع برشلونة صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف للنادي الكتالوني، مع الوضع في الاعتبار تأجيل مباراة الفريقين معًا إلى 18 ديسمبر المقبل.

وشهد التشكيل الأساسي لريال مدريد غياب رودريغو بعد تألقه يوم الأربعاء الماضي بتسجيله ثلاثية أمام غالاطة سراي بدوري أبطال أوروبا، والدفع بـ لوكاس فاسكيز بدلًا منه.

في وسط الملعب لم يغير زيدان كثيرًا، بوجود الثنائي فالفيردي وكاسيميرو، بعدما دفع بهما أمام جلطة سراي، لكن لوكا مودريتش يلعب بديلًا لتوني كروس.

ويشارك ميندي في مركز الظهير الأيسر بدلًا من مارسيلو المصاب، بجانب راموس وفاران وداني كارفخال.

تشكيل ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي، فاران، راموس، كارفخال.

الوسط: كروس، فالفيردي، كاسيميرو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز.

وجاءت تشكيلة إيبار كالآتي: