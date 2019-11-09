تقرير: ريال مدريد يوافق على بيع جيمس رودريغيز وهذه الأندية تسعى للتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، سيغادر في سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لصحيفة ”صن“، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ خورخي مينديز، وكيل جيمس رودريغيز، بإمكانية رحيل موكله في يناير.

وعاد رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد موسمين أمضاهما في بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

وألمحت ”صن“ إلى أن أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد هي الأقرب للحصول على خدمات رودريغيز.

وأضافت أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يفضل الاعتماد على إيسكو، ويرغب في تفريغ قائمة الفريق، وأشارت إلى أن زيدان قد يستخدم رودريغيز في صفقة تبادلية يحصل على إثرها على الفرنسي بول بوغبا، من مانشستر يونايتد.

ورودريغيز ليس هدفًا للأندية الإنجليزية فقط، حيث سعى نابولي الإيطالي بقوة للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، كما أن يوفنتوس يراقب موقف اللاعب تحسبًا للانقضاض عليه.

وانضم رودريغيز، هداف كأس العالم 2014 برصيد 6 أهداف، إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو الفرنسي صيف العام 2014 مقابل 50 مليون يورو، وشارك مع النادي الملكي في 120 مباراة، سجل فيها 37 هدفًا وصنع 41، لكنه شارك في 9 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 422 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.

وينتهي عقد رودريغيز مع ريال مدريد في 30 يونيو 2021.

حسم موعد الكلاسيكو

وحسم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موقفه بعد التقارير التي تحدثت عن إقامة الكلاسيكو نهارًا، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بين برشلونة وريال مدريد.

ووصف روبياليس هذه الأحاديث بـ“الهراء“، مؤكدًا أن اللقاء سيُلعب ليلًا، وأكد أن الكلاسيكو لن يبدأ الساعة 13:00، موضحًا ”أولًا ذلك غير ممكن، ويجب أن نتحدث عن هذا“.

وأضاف: ”ثانيًا لأنني لا أعتقد أن (لا ليغا) التي نشرت مواعيد المسابقة، ستخل بمواقيت وضعتها هي.. سيكون من العبث ألا تحترم (لا ليغا) لوائحها حتى“.

مواجهة إيبار

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على إيبار، على الملعب البلدي إبوروا، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت علي محمد علي.

ويملك ريال مدريد 22 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد برشلونة ولعب كل منهما 11 مباراة، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد من 13 مباراة، في حين يملك إيبار 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

والموسم الماضي خسر ريال مدريد 0/3 على ملعب إيبار، عندما كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربًا للنادي الملكي.