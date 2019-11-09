صحيفة: لويس سواريز يحقن ساقه بمسكن للألم ليشارك في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

أشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية اليوم السبت إلى أن لويس سواريز مهاجم برشلونة سيتم حقن ساقه اليمنى بمسكن للألم من أجل مشاركته أمام سيلتا فيغو في وقت لاحق اليوم.

وقرر المهاجم الأوروغواياني العودة للمباريات سريعًا لإنقاذ فريقه من تراجع النتائج الحالي سواء محليًا أو أوروبيًا وذلك بالمشاركة أمام سيلتا فيغو.

وسيساعد هذا الحقن عدم شعور اللاعب بالألم لكنه قد تكون له نتائج عكسية على العضلات لأن هناك خطر حدوث انتكاسة جديدة، والتي ستكون الثالثة له هذا الموسم.

ويملك إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 4 مهاجمين آخرين يمكنهم المشاركة أمام سيلتا فيغو هم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.

لكن سواريز لم يشارك في المباراة الأخيرة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا وكان الفريق غير قادر على تسجيل أي هدف.

وفي كل الأحوال من المتوقع أن يدفع فالفيردي بميسي وغريزمان وديمبلي بل وأكثر من ذلك وفقًا لتصريحاته فإنه يرى أنسو فاتي بديلًا فعالًا في الشوط الثاني لكن أيضًا لن يكون مفاجأة دفعه بميسي وسواريز وأنسو فاتي في البداية نظرًا لأن ديمبلي عائد من الإصابة ومشاركة غريزمان بدت أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

ولا ينبغي لنا أن ننسى أن لويس سواريز يلجأ لهذا الأمر حتى يتجنب التعرض لانتقادات كتلك التي تعرض لها عقب غيابه عن الخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بداعي خضوعه لعملية جراحية لكنه بعد 3 أسابيع شارك مع منتخب أوروغواي في كأس كوبا أمريكا.

ويريد سواريز أن ينضم لمنتخب أوروغواي بعد غيابه عن التشكيلة الأخيرة بسبب خضوعه لعلاج وقائي في ركبته اليمنى لكنه غير مستعد للسفر إلى أوروغواي دون مساعدة برشلونة على الأقل للخروج من الأزمة الحالية.

برشلونة المهزوز

ويبدأ برشلونة الجولة الجديدة من الليغا وهو يطمح للعودة للمسار الصحيح بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين أمام منافسين متواضعين ما وضع المدرب إرنستو فالفيردي تحت ضغط أكبر.

وتعرض برشلونة لخسارة مهينة 1/3 من ليفانتي مطلع الأسبوع الماضي ثم تعادل على أرضه دون أهداف مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا ليعبر الجمهور عن غضبه.

وسيستضيف سيلتا فيغو منافسه برشلونة في وقت لاحق اليوم ويثق فالفيردي في أن فريقه سيستعيد الانتصارات سريعًا كما حدث في الآونة الأخيرة.

وقال فالفيردي: ”من الجيد أن يكون الجمهور متطلبًا. في كرة القدم كل شيء يحدث بسرعة وقبل أيام قليلة كنا في سلسلة انتصارات والآن انقلب كل شيء في دقيقة واحدة. إنها مسألة أيام ويمكننا الخروج من هذا الموقف أيضًا“.

وأضاف ”في كرة القدم الآن ومع فرق مثلنا يكون الشيء الوحيد المنتظر هو الفوز في كل لقاء وإذا تحقق هذا بسحق المنافسين يكون أفضل. لا يوجد اكتفاء أبدًا“.