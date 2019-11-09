التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات بعدما خسر وتعادل في آخر مباراتين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، عندما يلاقي سيلتا فيغو، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

وخسر برشلونة 1/3 أمام ليفانتي خارج ملعبه في الدوري الإسباني، ثم تعادل سلبيًا على ملعب كامب نو، مع سلافيا براغ التشيكي، في رابع مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويملك برشلونة 22 نقطة من 11 مباراة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 23 نقطة لريال سوسيداد المتصدر، الذي لعب 13 مباراة، في حين يملك سيلتا فيغو 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وآخر مباراة جمعت الفريقين شهدت فوز سيلتا فيغو 2/0، وكان ذلك في مايو الماضي على ملعب بالايدوس، لكن آخر فوز لسيلتا فيغو على ملعب كامب نو يعود إلى نوفمبر 2014، عندما فاز 1/0.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميو، وجيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وجونيور فيربو.

الوسط: آرثر، سيرجيو بوسكيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وجونيور فيربو.

الوسط: آرثر، وسيرجيو بوسكيتش، وفرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي.

واهتمت صحيفة ”ماركا“ بالجدل الدائر حول مستقبل إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بعد البداية الصعبة للفريق، خاصة على مستوى النتائج خارج ملعب كامب نو رغم صدارته للدوري الإسباني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن الشكوك حول المدرب فالفيردي بدأت منذ نهاية الموسم الماضي والخروج المذل على ملعب أنفيلد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 0/4 أمام ليفربول، وخسارة لقب كأس ملك إسبانيا في النهائي أمام فالنسيا، لكن دعم أبرز النجوم في الفريق وعلى رأسهم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدّم الدعم العلني للمدرب أبقى عليه لهذا الموسم.

ورغم أن الشكوك لم تنقطع حول فالفيردي في إدارة برشلونة ولدى جماهيره لكن دعم غرفة الملابس لم ينقطع عكس كل الشائعات التي تحدثت عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التعاقد مع مواطنه مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت لتدريب النادي الكتالوني.

ومنذ تسلمه تدريب برشلونة تمكن إرنيستو فالفيردي بحسب صحيفة “ ماركا “ من نسج علاقات جيدة مع العمود الفقري لبرشلونة، خاصة: ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، ولويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتش، ويتفاهم معهم بشكل جيد وهو ما مكّنه من السيطرة على الفريق.

وتمكن فالفيردي رغم قوة ميسي من فرض بعض الراحة على النجم الأرجنتيني، خاصة في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، ولم يغامر بإشراكه في لحظات الإصابة.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن الوضعية الحالية للمدرب فالفيردي، ودعم اللاعبين لا تعني أن إدارة الفريق أدارت ظهرها للمشاكل التي يعرفها هذا الموسم، لكنها تراقب الوضع وتضع الخطط للتدخل في الوقت المناسب.

وأمام فالفيردي حتى نهاية العام لتبديد الشكوك حول مسيرة الفريق وحول مستقبله خاصة حين يواجه منافسه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتبقى المباريات المقبلة حتى نهاية العام وخروج برشلونة ومدربه بسلام منها بمثابة خريطة طريق أمام فالفيردي والإدارة لحسم الجدل حول مستقبل الإدارة الفنية للفريق.

ويبقى الهولندي رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي المرشح الأول لخلافة فالفيردي لكنه غير متاح حتى نهاية الموسم لأنه يملك شرطًا جزائيًا في عقده يمنحه مغادرة منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا 2020 فقط لتدريب برشلونة.