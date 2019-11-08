صحيفة تكشف عن صعوبات تواجه سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

يدرك باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أنه لن يكون من السهل الإبقاء على مهاجمه الشاب كيليان مبابي وتوقيعه على عقد جديد.

وينتهي عقد المهاجم مع بطل الدوري الفرنسي في العام 2022، وبعد تعليقات مواطنه زين الدين زيدان بشأنه يمكن انتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية اليوم الجمعة فإن تجديد عقد مبابي لا يتصدر أولويات باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، ويعلمون أنه سيكون من الصعب على النادي حث اللاعب على توقيع عقد جديد.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لا يستطيع أن يقدم لمبابي نفس الأجر الذي يحصل عليه نيمار والبالغ 30 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه لا يوجد عرض جديد لمبابي على الطاولة من باريس سان جيرمان الآن.

وبعد خروج باريس سان جيرمان من أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ألمح مبابي إلى رغبته في مغادرة النادي، ومع ذلك، لا يزال النادي مُصرًا على أن الدولي الفرنسي الشاب لا يزال ملتزمًا ويريد النجاح في باريس.

من ناحية أخرى، قد تؤدي خيبة أمل أخرى في دوري أبطال أوروبا إلى بدء مبابي بالتشكيك في مستقبله وما إذا كان سيفكر في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

محاولات سابقة لتجديد عقد مبابي

وكشف برنامج تلفزيوني إسباني شهير الشهر الماضي عن أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي تمديد عقده والحصول على راتب سنوي ”خيالي“.

لكن اللاعب الشاب لم يتجاوب بعد مع عرض الفريق الباريسي، الذي يرغب في تحصينه من أطماع ريال مدريد وبرشلونة.

فقد ذكر برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير أن إدارة باريس سان جيرمان، عرضت على مبابي تمديد عقده مع الفريق إلى صيف 2024، مضيفًا أنها تعتزم منح مبابي راتبًا سنويًا يصل إلى 50 مليون يورو.

وأوضح البرنامج التلفزيوني الشهير أن مبابي، لم يتجاوب مع عرض فريق باريس سان جيرمان ”الخيالي“، حيث يُفضل الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا التحلي بالصمت إزاء مستقبله الكروي.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ قد ذكرت أن مبابي يأتي في المركز الثاني في ترتيب أجور اللاعبين السنوية في النادي الباريسي، إذ يصل راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، بينما يحل النجم البرازيلي نيمار في الصدارة بـ30 مليون يورو.