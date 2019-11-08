عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”رودريغول“.. مبابي مهما كان الثمن.. وبوغبا قلب يوفنتوس (صور)

شكّل تألق البرازيلي الشاب رودريغو مع ريال مدريد ومستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش في برشلونة والصراع حول الفرنسي كيليان مبابي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمباريات الدوري الأوروبي ومطالبة مانشستر سيتي بحماية حافلته من جماهير ليفربول والمباريات التي تحدد مستقبل برشلونة وأزمة نابولي وقرار عودة إبراهيموفيتش لميلان.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

عادت الصحيفة للحديث عن تألق البرازيلي رودريغو مع ريال مدريد خلال مباراة غالاتا سراي، وتحدثت عن الأسباب الذي جعلت اللاعب ينفجر وكتبت ”رودريغول“.

كما اهتمت بمباراة ريال سوسيداد وليغانيس في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وكتبت ”ريال سوسيداد يرغب في المبيت متصدرًا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، حيث حقق إشبيلية وإسبانيول فوزين كبيرين وخسر خيتافي.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، والذي يحاول اللحاق بلقاء فريقه برشلونة وسيلتا فيغو وكتبت ”سواريز سرعة نهائية“.

كما اهتمت بتأهل إسبانيول للدور القادم من الدوري الأوروبي بعد فوز كبير على لودوغوريتس البلغاري وكتبت ”إسبانيول يتأهل بعد فوز كبير“.

كما تحدثت عن مستقبل برشلونة وكتبت ”8 مباريات في 39 يومًا تحدد مستقبل برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش في برشلونة حيث تسعى أندية إنتر ميلان ويوفنتوس التعاقد معه في الشتاء المقبل وكتبت ”جس نبض إيفان راكيتيتش“.

كما اهتمت بتأهل إسبانيول في الدوري الأوروبي بعد اكتساحه لودوغوريتس البلغاري 6/0، الصحيفة تحدثت أيضًا عن تقدم الشاب البرازيلي رودريغو على مواطنه فينسيوس جونيور في ريال مدريد بعد تألقه ليلة الأربعاء أمام غالاتا سراي.

أس

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب رودريغو مهاجم ريال مدريد وأكدت أنه قدّم بداية أفضل من راؤول وبوتراغينو وكتبت ”الليغا: إعصار آخر“.

كما تحدثت عن كأس السوبر الإسباني الذي ستجرى قرعته يوم الإثنين المقبل، بمشاركة 4 فرق وكتبت ”السوبر سيجرى في السعودية“.

الصحيفة تحدثت عن نتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي وفوز إشبيلية وإسبانيول وخسارة خيتافي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مباراة القمة التي تجمع ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”مانشستر سيتي يطالب بضمانات لعدم تكرار هجوم الجماهير على حافلته في ليفربول“.

كما اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد للدور القادم من الدوري الأوروبي بعد فوزه على بارتيزان بلغراد الصربي بنتيجة 3/0.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الصراع الدائر حول النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي يحاول فريقه حمايته من أطماع ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد معه وكتبت ”مبابي مهما كان الثمن“.

كما اهتمت بتعثر سانت إيتيان في الدوري الأوروبي حيث فقد تقدمه بهدفين ليتعادل 2/2 وكتبت ”سانت إيتيان يفسد لقاءه مرة أخرى“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة نابولي بين الإدارة واللاعبين بسبب قرار رئيس الفريق فرض معسكر مغلق ورفض اللاعبين تنفيذه بعد لقاء دوري الأبطال.

كما اهتمت بخسارة الفرق الإيطالية في الدوري الأوروبي، روما ولاتسيو قطبا العاصمة، وكتبت حول روما ”روما الكل يجب إعادة بنائه“ وعن لاتسيو ”لاتسيو الجليد السماوي“.

كما تحدثت عن قرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن وجهته القادمة وكتبت ”إبراهيموفيتش قرر العودة لميلان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا ومحاولات عودته ليوفنتوس وكتبت ”بوغبا قلب يوفنتوس“.

كما اهتمت بأزمة نابولي وكتبت ”نابولي اذهب للعمل“ في إشارة للصراع الدائر بين اللاعبين والإدارة بشأن المعسكر المغلق، كما تحدثت عن تعزيز صفوف إنتر ميلان بعد احتجاج أنطونيو كونتي وكتبت ”دارميان وجيرو وفيدال من أجل كونتي“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار زلاتان إبراهيموفيتش بالعودة لميلان وتأهل منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا لربع نهائي كأس العالم في البرازيل.