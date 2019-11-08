كيف أضاع برشلونة وليفربول فرصة التعاقد مع رودريغو لاعب ريال مدريد؟

أدى تألق النجم البرازيلي الشاب رودريغو مع ريال مدريد وتسجيله 3 أهداف ”هاتريك“، على غالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا لعودة وسائل الإعلام الإسبانية لمحاولات ضمه حين كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي من طرف ليفربول وبرشلونة.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ تقريرًا حول اللاعب بعنوان ”لماذا ضاع رودريغو من برشلونة؟“ مؤكدة أن إدارة برشلونة كانت الأقرب لضمه حيث تحدثت مع رئيس سانتوس وتمكنت من الحصول على موافقة مبدئية من والد اللاعب وكان الخلاف حول المبلغ المالي.

وطالب سانتوس بمبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 50 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة تمكنت من التفاوض مع اللاعب ووالده وأقنعته بالضغط على فريقه للرحيل.

وكانت إدارة برشلونة تعتقد أن ريال مدريد لن يدخل الصفقة بعدما دفع 45 مليون يورو لفلامينغو لضم فينسيوس جونيور، حتى قبل أن يتمكن اللاعب من الوصول للفريق الأول ولأن رودريغو يلعب في نفس مركز مواطنه.

لكن بحسب الصحيفة فإن هوس فلورنتينو بيريز المريض بالبحث عن نيمار جديد دفعه للدخول في الصفقة، واستغل سفر رئيس سانتوس لإنجلترا كمسؤول عن بعثة منتخب البرازيل التي أجرت لقاءً وديًا في أنفيلد قبل كأس العالم 2018 وأرسل المدير العام للفريق خوسي أنخيل سانشيز للندن والذي تمكن من إقناع رئيس سانتوس بالتخلي عن نجمه الشاب مقابل 40 مليون يورو.

وتمكن ريال مدريد من إقناع والد اللاعب أيضًا والذي اتصل بإدارة برشلونة للاعتذار عن وعده السابق، وأكدت الصحيفة أن الفريق الملكي منح اللاعب 8 ملايين يورو كمنحة توقيع ومنح موكليه 8 ملايين يورو أيضًا.

وذكرت ”سبورت“ أن فلورنتينو بيريز وفي سعيه للبحث عن نيمار جديد صرف 120 مليون يورو من أجل لاعبين صغيرين في السن لم يلعبا بشكل كبير رفقة الفريق الأول لفريقهما الأصلية.

ومثلما حرم فلورنتينو بيريز برشلونة من فينسيوس جونيور قام بنفس الشيء وحرمهم من التعاقد مع رودريغو علمًا أن كلا اللاعبين كانا قريبين من برشلونة الذي كان أول من تفاوض معهما.

ليفربول قدّم عرضًا ضعيفًا

وذكر إيلانو برومير المدرب الذي أشرك رودريغو في الفريق الأول لسانتوس أن ليفربول كان مهتمًا باللاعب، وحاول ضمه في تصريحات نشرتها صحيفة ”أس“.

وقال اللاعب السابق لمانشستر سيتي ومدرب سانتوس السابق: ”ليفربول كان مهتمًا بشكل كبير برودريغو حين كان لاعبًا في الفئات الصغرى وكان اللاعب يرغب في الذهاب لكن العرض كان ضعيفًا“.

وأضاف ”بعدها جاء عرض ريال مدريد وتناقشت مع الفريق، وقلت لهم إن الأمر يستحق التفكير وإنني مستعد للعمل معه“.

وأكد إيلانو أن رودريغو كان يملك العقلية والشخصية للتألق، وأن سبب نجاحه يبقى تدخل عائلته بشكل إيجابي خاصة والده والذي يقوم بدور كبير في مسيرته.

وقال مدرب سانتوس السابق: ”التوقعات بشأن رودريغو كانت كبيرة، وقلت لهم إنني متأكد من نجاحه ورغم الشخصية التي يملكها لكن أمامه الكثير ليتعلمه“.