فليك مدرب بايرن ميونخ المؤقت يواجه بداية عاصفة قبل مواجهة بروسيا دورتموند

سيكون مدرب بايرن ميونخ المؤقت هانز فليك مكلفًا بعلاج ضعف الدفاع لدى حامل اللقب ومنحه الثقة عندما يخوض مباراة القمة أمام ضيفه بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد السبت.

وتولى فليك، مساعد المدرب، قيادة بايرن ميونخ، رسميًّا، بعد فسخ عقد نيكو كوفاتش عقب هزيمة مذلة 5/1 أمام آينتراخت فرانكفورت.

وبعد هذه الهزيمة أصبح بايرن ميونخ في المركز الرابع بفارق 4 نقط خلف بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على نحو مفاجئ في أقوى صراع على القمة في البطولة منذ سنوات.

ويشكل الغياب الطويل للمدافعَين نيكولاس سوله ولوكاس هرنانديز بسبب الإصابة أزمة كبيرة أمام فليك حيث استقبل فريقه أهدافًا طيلة الموسم قبل مواجهة أحد أقوى خطوط الهجوم في ألمانيا.

واستقبل بايرن ميونخ 16 هدفًا في 10 مباريات بالدوري وهو العدد ذاته الذي هز شباك المتعثر فورتونا دوسلدورف وأكثر مما استقبله أونيون برلين صاحب المركز الرابع عشر.

وقال فليك بعد أول حصة تدريبية له هذا الأسبوع: ”سنجري تغييرًا أو اثنين. طريقة استقبالنا للأهداف لا تناسب بايرن ميونخ“.

وأضاف ”من المهم أن ينشط الفريق وأن ندافع من الأمام لمحاولة استخلاص الكرة بأقصى سرعة ممكنة وهذه أمور نود العمل على تحسينها“.

وقطع بايرن ميونخ خطوة للأمام أمس الأربعاء بفوزه على أولمبياكوس 2/0 في دوري أبطال أوروبا ليحافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في جميع المسابقات منذ الـ21 من سبتمبر/ أيلول. لكن الأمر لا يتعلق بالدفاع فقط ويتعين على مساعد مدرب منتخب ألمانيا السابق وضع مسألة إعادة الثقة على رأس أولوياته لإخراج الفريق من وضع غير مألوف بعد أن هيمن على اللقب المحلي لسنوات.

وتُوِّج بايرن ميونخ باللقب 7 مرات متتالية في أفضل سلسلة بالمسابقة، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود هذا الموسم.

وظهر الوافد الجديد فيليب كوتينيو بشكل محبط حتى الآن ويعتمد الفريق بشكل كلي تقريبًا على قدرات روبرت ليفاندوفسكي التهديفية بعد أن هز الشباك 14 مرة في 10 مباريات.

وسيدخل بروسيا دورتموند اللقاء مفعمًا بالثقة بعد أن ألحق أول هزيمة بفولفسبورغ في الدوري الأسبوع الماضي ثم انتفض أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وكان بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ، متأخرًا 0/2 أمام إنتر ميلان بين الشوطين قبل أن يسجل 3 أهداف وينتصر.

وسيلعب المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ على أرضه ضد فيردر بريمن يوم الأحد.