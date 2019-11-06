 بايرن ميونخ يهزم أولمبياكوس ويتأهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بايرن ميونخ يهزم أولمبياكوس ويتأهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونخ يهزم أولمبياكوس ويتأهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، إلى الدور ثُمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب بايرن ميونخ على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون ردٍ في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وبذلك، ارتفع رصيد البايرن إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب توتنهام الإنجليزي مع سرفينا زفيزدا الصربي.

وجاء تأهل البايرن إلى ثُمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين سرفينا زفيزدا صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 69 بادر البايرن بالتسجيل عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن التعادل، أضاف البايرن هدفه الثاني في الدقيقة 89 عبر الكرواتي إيفان بيريسيتش.

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