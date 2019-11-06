تشكيل ريال مدريد ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

يسعى ريال مدريد الإسباني لاستعادة الهيبة في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف غلطة سراي بملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي بفارق 5 نقاط، بينما يحتل غلطة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتطلع الريال لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل لدور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين يبحث سراي عن تحقيق نتيجة تُمكنه على الأقل من احتلال المركز الثالث بمجموعته، ومن ثم اللحاق بالدوري الأوروبي.

وسجل ريال مدريد 3 أهداف فقط على مدار 3 مباريات خاضها في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بمعدل هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف للغاية مقارنة بفريق بحجم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ”13 مرة“.

والغريب أن أهداف ريال مدريد الثلاثة، جاءت عن طريق سيرجيو راموس، كاسيميرو، وتوني كروس، وسط غياب تام للمهاجمين الأمر الذي يعكس الأزمة التي يعاني منها ”الملكي“ على الصعيد الهجومي.

ويعاني سراي العديد من الغيابات في مباراة اليوم، يأتي في مقدمتهم الكولومبي رادميل فالكاو بسبب الإصابة، كذلك المدافع سيرني أوزبايركلي الذي تعرض لتمزق عضلي، ويتعين عليه الغياب 6 أسابيع على الأقل، كما يغيب أيضًا عن اللقاء إيمري أكابا، الذي تعافى من عملية جراحية ولن يعود إلى الملاعب حتى يناير المقبل.

ونشرت صحيفة ”آس“ الإسبانية التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال

الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي

الهجوم: هازارد – بنزيما – رودريجو