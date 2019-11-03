شقيق بول بوغبا يكشف موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الديوك، موقف شقيقه من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي أو يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، عن ماتياس قوله:“بول بوغبا يواصل تقديم كل شيء لمانشستر يونايتد، ولديه عقد معه، ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك“.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ من العمر 26عامًا، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2021، ولا توجد أي ملامح لإمكانية التجديد.

وقال بول بوغبا في تصريحات لراديو ”مونت كارلو“ الفرنسي، عقب الخسارة أمام بورنموث: ”رؤية الفريق يخسر دون القدرة على اللعب هو أسوأ شيء“.

وسعى ريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد مع بوغبا الصيف الماضي، حيث أصرّ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على جلب مواطنه بوغبا إلى سانتياغو برنابيو، لكن مبالغة مانشستر يونايتد في طلباته المالية حال دون إتمام الصفقة.

وغادر بوغبا مانشستر يونايتد، مجانًا، صيف العام 2012، إلى يوفنتوس، قبل أن يعود إلى أولد ترافورد صيف العام 2016 مقابل 105 ملايين يورو، لكن اللاعب أعلن صراحة عن رغبته بخوض تحدٍ جديد ما أشعل التكهنات حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وغاب بوغبا عن آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن يعود في ديسمبر المقبل، حيث اكتفى بالمشاركة في 6 مباريات الموسم الحالي مع النادي الإنجليزي،

ويملك بوغبا 148 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل فيها 31 هدفًا، وصنع مثلها، في المقابل سجل 34 هدفًا وصنع 42 في 178 مباراة مع يوفنتوس.

لقاء أشعل التكهنات

والشهر الماضي التقى زيدان مواطنه بول بوغبا خلال فترة الراحة الدولية في دبي مما أثار مزيدًا من الشكوك حول مستقبل نجم وسط مانشستر يونايتد، وتواجد زيدان في دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي، وتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في كرة القدم، فيما يتواجد بول بوغبا في دبي للتعافي من إصابة منذ عدة أيام في حرارة المدينة الإماراتية. ولم تكشف الصحيفة عن الحوار الذي دار بين زيدان ومواطنه خلال اللقاء لكن العلاقة بين النجمين الفائزين بكأس العالم برفقة منتخب فرنسا تبدو جيدة.

لكن زين الدين زيدان نفى أن يكون لقاؤه مع بوغبا قد تناول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، وقال زيدان:“كان لقائي مع بوغبا فرصة نادرة، ونحن نعرف بعضنا بعضًا ونتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة عادية بينه وبيني“.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن زيدان قوله إن هذا اللقاء كان ”عن طريق الصدفة البحتة“.