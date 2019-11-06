ريال مدريد يحسم موقف مودريتش ومارسيلو وينتظر أشرف حكيمي

وضع المغربي الدولي أشرف حكيمي، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بصمته في دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه لتحقيق ”ريومنتادا“ أمام إنتر ميلان الإيطالي، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة السادسة من المسابقة.

وتأخر دورتموند على أرضه بهدفين نظيفين في الشوط الأول، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض، ويسجلوا 3 أهداف في الشوط الثاني، اثنان منها بقدم أشرف حكيمي، نجم الفريق الألماني المعار من ريال مدريد الإسباني.

وفي إحصائية رصدتها صحيفة ”آس“ الإسبانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن حكيمي أحرز 4 أهداف مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على عدد الأهداف التي سجلها ريال مدريد في المسابقة حتى الآن خلال 3 مباريات، حيث أحرز الميرينغي 3 أهداف فقط، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم أمام غالاتا سراي التركي في ”سانتياغو برنابيو“.

عودة حكيمي ورحيل مودريتش ومارسيلو

وفي سياق متصل، قال الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا في برنامج ”الشرنغيتو“ إن ريال مدريد ينتظر بشغف كبير نهاية إعارة حكيمي إلى دورتموند كي يستعيد لاعبه في صيف 2020.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد لن تفرّط في حكيمي، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد تألقه مع ”أسود الفيستيفاليا“، ويريد مسؤولو النادي الملكي تجديد عقد اللاعب في أسرع وقت ممكن، حيث ينتهي العقد في صيف 2021.

وأكد ”إندا“ أن مسؤولي ريال مدريد يرغبون في توقيع عقد طويل الأمد مع حكيمي، في ظل قدرات اللاعب المميزة سواء في مركزي الظهير الأيمن أو الأيسر، إضافة إلى ما يملكه من قدرات هجومية كبيرة.

وتابع: ”ستشهد قائمة ريال مدريد في الموسم المقبل خروج كل من الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو، حيث حسم مسؤولو الميرينغي موقف اللاعبين بالرحيل عن النادي الملكي“.

ويبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيخوض حربًا شرسة للحفاظ على مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، الذي يتعرض لإغراءات كبيرة للرحيل إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ويضع مسؤولو ريال مدريد مبابي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الملكي، خاصة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يرى أن مبابي سيكون أحد العناصر التي لا غنى عنها في تشكيل الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“ في الميرينغي.

عرض خيالي

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على صفقات قبل بداية الموسم الجاري، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، إلا أن تلك الصفقات لم تغيّر كثيرًا من أداء النادي الملكي بعد موسم سابق كارثي خرج فيه الفريق صفر اليدين من جميع البطولات المحلية والأوروبية، باستثناء كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبوظبي.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرض لا يتكرر لتجديد عقد مبابي رفقة نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقد المهاجم الشاب في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باريس سان جيرمان سيتضمن حصول مبابي على راتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو صافية الضرائب وأي خصومات أخرى.

وأكدت ”لوباريازيان“ أن هذا العرض هو المحاولة الأخيرة من جانب إدارة النادي الفرنسي للحفاظ على مبابي، ومنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسية.

غموض موقف بيل

وتأتي أنباء صفقة مبابي في ريال مدريد مع توتر شديد في العلاقات بين الويلزي غاريث بيل وإدارة الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع شكوك كبيرة حول مستقبله في الميرينغي.

وقالت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية إن بيل حسم قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، وأكد أنه لا يريد البقاء لأنه يرى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.