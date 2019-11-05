التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة سلافيا براغ، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب ”كامب نو“.

وجاءت التشكيلة كالآتي: شتيغين – سيميدو – بيكيه – لينغليت – جوردي ألبا – بوسكيتس – دي يونغ – فيدال – غريزمان – ميسي – ديمبلي.

فيما جاءت تشكيلة سلافيا براغ كالآتي:

كولار، كوفال، كوديلا، فريدريتش، بوريل، سوسيك، سيفتشيك، تراوري، ستانشيو، أولينكا، ماسبوست.

يُذكر أن اللاعب الدولي البحريني عبد الله يوسف هلال، يتواجد على مقاعد بدلاء سلافيا براغ، علمًا بأنه تم استبعاده من المباراة الماضية التي خسرها فريقه بنتيجة (1-2).

ويدخل برشلونة المباراة محتلًا المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، في حين يقبع سلافيا براغ التشيكي في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وحقق برشلونة الفوز في مباراتين أمام إنتر ميلان 2-1 وبنفس النتيجة على سلافيا براغ، وتعادل سلبيًا مع دورتموند.

ويسعى برشلونة خلال مباراة براغ لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام ليفانتي 1-3 في الدوري الإسباني الليغا يوم السبت الماضي، وهي الخسارة الثالثة للبلوغرانا في مشواره هذا الموسم بالدوري.