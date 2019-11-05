ماذا قال البحريني عبد الله يوسف لاعب سلافيا براغ عن مواجهة برشلونة في كامب نو؟

تمنى البحريني عبد الله يوسف هلال مهاجم سلافيا براغ التشيكي أن لا يصبح أول وآخر خليجي يشارك في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على رغبته الكبيرة في المشاركة أمام برشلونة في كامب نو.

وقال يوسف في لقاء خاص مع شبكة beIN SPORTS عقب التدريب للمرة الأولى على ملعب ”كامب نو“ الخاص بالفريق الكتالوني ”شعور رائع وسعيد للغاية أن أصبح أول خليجي يلعب في دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله ما أكون آخر خليجي يلعب في البطولة وفي كامب نو، ونسأل الله التوفيق اليوم“.

وأضاف ”زيارتي خاصة ومميزة إلى كامب نو وتدربت عليه قبل خوض مباراة اليوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا“.

وأكد يوسف أن فريقه لا يزال لديه أمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي عبر احتلال المركز الثالث في المجموعة التي تضم إلى جانب برشلونة إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني.

وشارك يوسف في 11 دقيقة خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكنه لم يشارك أمام دورتموند ثم برشلونة في الجولة الثالثة في براغ ، ولكنه يمني النفس باللعب ضد برشلونة الليلة.

وعن الدوري التشيكي قال المهاجم الخليجي ”الدوري التشيكي إعلاميًّا ضعيف ليس مثل الدوري الإسباني والإنجليزي لكن مجموعتنا العالم كله يتابعها نظرًا لأنها تضم أندية قوية.

”نلعب مع برشلونة والفرق الأوروبية القوية مثل ما نلعب بالدوري التشيكي، دوري قوي سريع ومشابه للدوري الألماني“.

ونجح سلافيا براغ في حجز مقعده في مرحلة المجموعات، بعدما تجاوز عقبة كلوغ الروماني في دور تحديد المتأهل للمجموعات، بالتغلب عليه ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

ولم يشارك المهاجم البحريني، البالغ من العمر 26 عامًا، في مباراة الذهاب أمام كلوغ، إذ ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة، قبل أن يظهر في الإياب خلال 11 دقيقة من زمن اللقاء، الذي شهد تأهل فريقه لكن مشاركته يوم الثلاثاء الأولى في دور المجموعات لأي لاعب خليجي.

من هو عبد الله يوسف هلال؟

ولد يوسف هلال في المنامة عاصمة البحرين في الـ 12 من يونيو/ حزيران 1993 ولعب للرفاع الشرقي بين عامي 2009 و2018 وتمت إعارته إلى المحرق موسم 2017-2018.

وكانت خطوته الأولى إلى أوروبا عبر بوهيميانس 1095 التشيكي ليخوص معه الموسم الماضي حتى انتقاله إلى سلافيا براغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ومع بوهيميانس 1095 سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 15 مباراة بالدوري.

وأصبح يوسف أول لاعب بحريني ينضم إلى نادٍ بالدوري الممتاز بإحدى دول أوروبا وخاض 29 مباراة رسمية مع سلافيا براغ وسجل خمسة أهداف وصنع ستة أخرى.

ومنذ بلوغه 19 عامًا يشارك في منتخبات البحرين وخاض مع المنتخب الأول أكثر من 30 مباراة دولية.