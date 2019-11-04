أرقام نادي برشلونة في الدوري الإسباني تثير القلق بعد النتائج السلبية خارج ”كامب نو“ (إنفوغرافيك)

يعاني نادي برشلونة هذا الموسم تراجعًا شديدًا على مستوى الأداء والنتائج، خاصة في مسابقة الدوري الإسباني، الليغا.

ورغم تصدّر برشلونة للمسابقة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، إلا أن نتائج الفريق هذا الموسم أصابت عشاقه وجماهيره بقلق شديد للغاية، خاصة أن الأرقام التي سجّلها البارسا سلبية للغاية، ولم تتكرر منذ سنوات.

وخسر برشلونة 3 مرات في 11 مباراة بالليغا حتى الآن، وجاءت جميع تلك الهزائم في لقاءات خارج الأرض، أمام أتلتيكو بيلباو وغرناطة وأخيراً أمام ليفانتي.

ولم يخفف من وطأة تلك النتائج السلبية سوى تراجع عروض ونتائج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أيضاً في الليغا، حيث خسر الميرينغي مباراة وتعادل في 4، في حين خسر ”الروخي بلانكوس“ مباراة أيضاً وتعادل في 6 وجمع 21 نقطة.

أرقام محبطة

ورصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية بعض الأرقام السلبية التي حققها برشلونة هذا الموسم، والتي يمكن أن تُنذر بضياع لقب الليغا من العملاق الكتالوني، والتي جاءت كالآتي:

حصد برشلونة 22 نقطة فقط في أول 11 جولة، وهذا لم يحدث منذ موسم 2005 – 2006.

تعرض برشلونة لـ3 هزائم في أول 11 جولة، وهو رقم غير مسبوق منذ موسم 2002- 2003.

لم يجمع البارسا سوى 7 نقط فقط في المباريات التي لعبها خارج الأرض في أول 11 جولة، هذا لم يحدث منذ موسم 2002- 2003.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى وجود تناقض شديد في عروض ونتائج برشلونة هذا الموسم.

وقالت إن برشلونة خسر أمام ليفانتي، وهو فريق في المتناول، بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية، وهو ما يثير التساؤلات حول عروض البلوغرانا أمام الأندية الصغيرة التي تمثل صعوبات كبيرة للعملاق الكتالوني.

موقف كومان

وأصبح مستقبل إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على المحك، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق، وسط تكهنات حول وجود مفاوضات مع مدربين آخرين لقيادة البلوغرانا.

وكشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن موقفه من تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كومان مدرب المنتخب الهولندي ونجم الفريق الكتالوني السابق هو أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي.

ليس الآن

وأبرزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية التصريحات التي أدلي بها رونالدو كومان لشبكة ”فوكس سبورت“ اليوم الأحد، لتوضيح موقفه من تدريب برشلونة.

وقال كومان: ”لن أرحل عن تدريب منتخب هولندا الآن، أؤكد لكم ذلك بنسبة 100%“، مضيفًا ”بكل أريحية يمكنني التأكيد أنني لن أترك منصبي كمدرب للمنتخب الهولندي، من أجل الرحيل إلى أي نادٍ آخر“.

وعلّق كومان على تصريحات نيكو يان هوغما المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم التي أكد فيها وجود شرط جزائي يتيح له فسخ تعاقده مع منتخب هولندا لتدريب برشلونة، وقال كومان: ”كان من المؤسف أن يتم الإعلان عن ذلك، لكنني لست غاضبًا، لقد تحدثت مع نيكو يان هوغما قبل أسبوعين في هذا الأمر، في بعض الأحيان تصبح الكذبة البيضاء جيدة“.

واعترف كومان بوجود شرط جزائي في عقده يتيح له فرصة الذهاب إلى برشلونة، إلا أن هذا الشرط يصبح ساريًا بعد نهاية بطولة يورو 2020 فقط.

الباب المفتوح

وكان نيكو يان هوغما، المدير الرياضي للاتحاد الهولندي، أثار جدلًا واسعًا بعد أن كشف عن وجود شرط جزائي في عقد كومان.

وأشار هوغما، في مقابلة سابقة مع قناة ”فوكس سبورتس“، إلى أن كومان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده برفقة الاتحاد الهولندي، حال رغبته في الرحيل فإنه يستطيع سداد الشرط الجزائي والانتقال إلى وجهة جديدة.

وأكد أن العقد بين الاتحاد الهولندي وكومان يسمح للأخير بالرحيل، إلا أنه أعرب عن أمله في استمرار كومان برفقة الطواحين الهولندية حتى التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وقيادة الفريق في المونديال المقبل.

وتولى كومان قيادة المنتخب الهولندي في فبراير 2018.

أبرز المرشحين

ودخل كومان كثيرًا في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة، إلى جانب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والألماني يورغن كلوب، مدربي توتنهام وليفربول على الترتيب، إضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت.