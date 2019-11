رادار نادي برشلونة يلتقط موهبة سنغالية وأخرى يابانية في كأس العالم للناشئين

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني متابعة بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في البرازيل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة أبدوا إعجابهم الشديد بلاعبين في مونديال الناشئين، وعلى رأسهم السنغالي بابا سار، والياباني نيشيكاوا.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن برشلونة يتابع نيشيكاوا منذ الموسم الماضي، بعد أن أكد كشافو البلوغرانا في اليابان أنه لاعب مميز، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويتمتع أيضاً بإمكانات هجومية مميزة.

ويلعب نيشيكاوا في أكاديمية طوكيو جاكوين، وهو معار حالياً لنادي شيريزو أوساكا.

أسد التيرانغا

على الجانب الآخر، أكد التقرير أن السنغالي بابا سار جذب أنظار مسؤولي البارسا بشدة خلال مشاركاته مع أسود التيرانغا في البطولة، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي ترغب إدارة برشلونة في تعزيز هذا المركز، خاصة مع تقدم سيرجيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش في العمر، وضرورة تعزيز هذا المركز بلاعبين واعدين.

ويلعب بابا سار في نادي جينراسيون فوت السنغالي، الذي سبق أن واجه الزمالك المصري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت المواجهتان بصعود الزمالك لدور الـ16.

مواهب صاعدة

وكشفت تقارير صحفية توجه نادي برشلونة نحو جوهرة شابة جديدة، في ظل سياسة إدارة البلوغرانا التي بدأت ترصد المواهب الصاعدة لتعزيز صفوف الفريق مستقبلاً.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن عيون مسؤولي برشلونة رصدت موهبة ألمانية شابة، وهو المهاجم الصاعد كريم أديمي، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يلعب لنادي رد سالزبورغ النمساوي، وهو معار حالياً لأحد أندية الدرجة الثانية في النمسا.

وأكدت الصحيفة أن الهولندي باتريك كلوفيرت، المدير الحالي لأكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات أديمي، وطالب إدارة البارسا بالإسراع والتعاقد معه قبل أن تنقض عليه اندية أوروبية أخرى.

Add another name to the talents coming out of Senegal. Pape Sarr, Senegal U17 player with this beauty of a free kick pic.twitter.com/nNkZQL9RHn

— LFC Views (@Mobyhaque1) October 29, 2019