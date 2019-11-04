عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ماذا يحدث في برشلونة؟“.. وريال مدريد ينتظر مبابي.. وبالوتيلي يتمرد (صور)

شكل الصراع المشتعل في جدول ترتيب الدوري الإسباني وتقارب الفرق الأولى، والإصابة القوية للبرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، وتتويج البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا وان، أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح، اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بحالة برشلونة في بداية الموسم وتصريحات كومان بشأن إمكانية تدريب البلوغرانا، وتصريحات كليان مبابي عن انتقاله إلى ريال مدريد وتعرض ماريو بالوتيلي لهتافات عنصرية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال سوسيداد خارج ملعبه أمام غرناطة وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإسباني برفقة برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”كما في زمن أركونادا“، في إشارة للفترة الذهبية للفريق والتي كان الحارس الدولي الإسباني أركونادا أحد أهم اللاعبين خلالها.

كما اهتمت بالجدل القائم بشأن تقنية حكم الفيديو من قبل عدة فرق، خصوصا بشأن عدم الإعلان عن ضربات جزاء نتيجة لمسات يد، وكتبت: ”غضب من تقنية الفار“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن اللقب السادس للبريطاني لويس هاميلتون في بطولة العالم للفورمولا وان.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتأكيد الهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، على وجود بند في عقده يسمح له بتدريب برشلونة، لكن بعد نهاية أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”وحدها برشلونة“.

كما اهتمت بفوز لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا وان، وناقشت الصحيفة وضعية برشلونة من خلال آراء عدة لاعبين ومدربين، وكتبت: ”ماذا يحدث في برشلونة؟“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقييم بداية موسمين برشلونة، إذ يتميزان بوجهين أحدهما إيجابي في ملعبه والثاني سلبي خارج ملعبه، وكتبت: ”وجهان“.

كما تحدثت عن فوز البريطاني لويس هاميلتون ببطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”اللقب السادس لهاميلتون“.

كما اهتمت بإصابة البرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، القوية التي تعرض لها بعد تدخل لاعب توتنهام الكوري سون.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بهزيمة غرناطة أمام ريال سوسيداد الذي التحق بثنائي الصدارة ريال مدريد وبرشلونة وحرم منها منافسه.

آس

ركزت الصحيفة على الصراع القوي في الدوري الإسباني الدرجة الأولى بعد 12 جولة حيث تفصل 3 نقاط بين 6 فرق الأولى فقط، وكتبت: ”نهاية الأقطاب“.

كما تحدثت عن تصريح نائب رئيس موناكو السابق، والذي كشف أن الفرنسي كليان مبابي قال له حين قرر التوقيع مع باريس سان جيرمان ”ريال مدريد سينتظرني“.

الصحيفة اهتمت بتتويج البريطاني لويس هاميلتون بلقبه السادس في بطولة العالم للفورمولا وان، وصعود الإسباني رافائيل نادال لصدارة الترتيب العالمي للاعبي التنس.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تتويج البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للمرة السادسة في مسيرته في الفورمولا وان.

كما اهتمت بإصابة البرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، بعد تدخل عنيف من الكوري سون، وكتبت: ”رعب غوميز“.

تليغراف

ألقت الصحيفة الضوء على إصابة البرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، في مواجهة توتناهم، قائلة: ”رعب في الغوديسون بارك“، إصابة غوميز المخيفة تدخل اللاعبين في حالة صدمة وتترك سون في حال مضطربة بشأن الخطأ.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا وان للمرة السادسة في تاريخه وكتبت: ”ملكي“.

كما اهتمت بفوز سانت إيتيان على موناكو 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الخضر يستفيقون“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة باريس للتنس وكتبت: ”ديوكوفيتش إمبراطور باريس“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز التاريخي للاتسيو على ميلان في سان سيرو 2-1 مع تسجيل نجمه شيرو إيموبيلي لهدفه رقم 100 برفقة الفريق.

كما تحدثت عن تعرض المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي لهتافات عنصرية حين واجه فريقه بريشيا فريق فيرونا، وكتبت: ”بالوتيلي يتمرد“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز لويس هاميلتون بلبقه السادس في بطولة العالم للفورمولا وان، وكتبت: ”سادس لقب لهاميلتون وعلى بعد لقب من شوماخر“.