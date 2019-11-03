ريال سوسيداد يُسقط غرناطة ويقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

تساوى ريال سوسيداد في رصيد النقاط مع برشلونة وريال مدريد متصدري دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما انتزع الفوز 2/1 خارج ملعبه مع غرناطة اليوم الأحد بفضل هدف متأخر من المهاجم كريستيان بورتو.

ومنح بورتو التقدم للفريق الباسكي في منتصف الشوط الأول، عقب تلقيه تمريرة من ميكل أويارزابال ليسدد بثقة في الشباك بعدما فقد غرناطة الكرة في نصف ملعبه.

وفقد غرناطة الصاعد من الدرجة الثانية صدارة الترتيب في منتصف الأسبوع الماضي بعد أن اعتلى القمة على نحو مفاجئ في الجولة السابقة وكان بوسعه استعادتها بعد فشل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الانتصار أمس السبت.

وأدرك غرناطة التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة بعيدة المدى من ألفارو باديو سكنت الشباك بعد أداء سيئ من حارس ريال سوسيداد أليكس روميرو.

لكن الفريق الزائر هز الشباك في الدقيقة 89 لينتزع النقاط الثلاث، إذ أرسل البديل عدنان يانوزاي تمريرة أرضية إلى بورتو وأظهر مهاجم ريال سوسيداد هدوء أعصابه مرة أخرى داخل المنطقة ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ورفع الانتصار رصيد ريال سوسيداد إلى 22 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث، متساويًا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة المتصدر ويتبقى لكل منهما مباراة.

غرناطة 0 × 1 سوسيداد | هدف بورتي pic.twitter.com/tQue58qryj — اهداف المباريات (@14g3Q6Lr5ua50pE) November 3, 2019

غرناطة 1 × 1 سوسيداد | هدف الفارو فاديو pic.twitter.com/UJVW2F6lYW — اهداف المباريات (@14g3Q6Lr5ua50pE) November 3, 2019

غرناطة 1 × 2 سوسيداد | هدف بورتي pic.twitter.com/wP1EGxwB9q — اهداف المباريات (@14g3Q6Lr5ua50pE) November 3, 2019

وقال إيمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد إن فريقه استحق الفوز لكنه لم يرغب في مناقشة ما إذا كان ريال سوسيداد سيظل ضمن فرق المقدمة الثلاثة حتى نهاية الموسم.

وأضاف ”هذه النقاط الثلاث مهمة لنا لكن أيضًا كل الانتصارات مهمة في هذا الدوري الذي يستطيع فيه أي فريق الفوز على أي فريق آخر. اليوم هزمنا فريقًا يتقدم علينا في الترتيب وهو أيضا فريق قوي بملعبه وهذا يوضح الكثير عن لاعبينا“.

وأضاف ”جدول الدوري لا يعني شيئًا لنا، نحن مهتمون أكثر بالطريقة التي نلعب بها ونحن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها اليوم“.

وكان دييغو مارتينيز مدرب غرناطة فخورًا بأداء فريقه لكن أبدى خيبة أمله من الطريقة التي خسر بها المباراة.

وقال: ”إنه شيء مؤسف حقًا، كانت المباراة متكافئة وأعطي فريقي 10/10 على جهودهم“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، واصل أوساسونا تألقه على ملعبه وفاز 4/2 على ألافيس ليحقق الانتصار الـ31 على التوالي على أرضه في بطولات الدوري وهو رقم قياسي للنادي.

وكانت آخر هزيمة للنادي القادم من بامبلونا على أرضه في أبريل نيسان 2018 عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية، وفي وقت سابق هذا الموسم فرض التعادل 2/2 على برشلونة حامل اللقب كما هزم فالنسيا 3/1.