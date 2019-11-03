أخبار ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ: زيدان يحدد أول الراحلين.. وكومان يصدم جماهير البارسا

لا حديث في الأوساط الكروية العالمية والإسبانية يعلو على الحديث عن النتائج الهزيلة للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الدوري بعد أن فشل الفريقان في تحقيق الفوز بجولة الليجا. الأخيرة

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال وبايرن ميونخ وأبرز الأندية الأوروبية الكبرى، خلال السطور القادمة:

كومان يصدم جماهير برشلونة

وجه رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أغلق الباب أمام فكرة الرحيل عن قيادة الطواحين قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية في عام 2020، وتولي تدريب الفريق الإسباني.

وأكد كومان في تصريحات لقناة فوكس سبورتس الهولندية أنه لا يفكر في مستقبله بعد اليورو وإمكانية قيادته برشلونة من عدمه، موضحًا أن الأمر يتعلق أيضًا بإدارة برشلونة، ولكنه لن يرحل قبل أمم أوروبا وسيستمر مع تدريب منتخب هولندا في اليورو.

وأضاف: ”بعد بطولة أمم أوروبا ستكون هناك لحظة تقييم للأمور وبعدها سيتحدد كل شيء، ولكن قبل البطولة لن أترك منصبي لأي شخص ولن أرحل لقيادة أي فريق“.

وعلى صعيد آخر، تحيط الشكوك بمشاركة لويس سواريز المهاجم الأوروجوياني، في تشكيلة برشلونة أمام سلافيا براج التشيكي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن التدريبات اليوم الأحد، بسبب الإصابة التي يشكو منها في عضلة السمانة.

زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد

حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أول الراحلين عن الفريق الملكي في شهر يناير المقبل بعد أن ذكرت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية أن زيدان لا يرغب في استمرار المهاجم ماريانو دياز مع الفريق.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ماريانو تلقى بالفعل مفاوضات للرحيل إلى نادي الريان القطري في شهر يناير المقبل، كما أكدت تقارير إيطالية أن العرض القطري سيهدد فكرة رحيل ماريانو للدوري الإيطالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت صحيفة ”ماركا“، أيضًا أن الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز لاعبا ريال مدريد لن يلحقا أيضًا بلقاء جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر يوم الأربعاء المقبل بإسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل ورودريجيز لم يشاركا في التدريبات الجماعية وسيغيبان عن لقاء جالطة سراي خاصة أنهما يعانيان من عدم جاهزية بدنية واضحة.

في المقابل ، كشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن إدارة نادي ميلان ترغب في ضم ثنائي ريال مدريد فينسيوس جونيور وإبراهيم دياز لضمهما ولو على سبيل الإعارة خلال انتقالات الشتاء القادمة.

وشدد الموقع على رغبة ميلان في ضم الثنائي مثلما حدث في صفقة ضم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز في انتقالات يناير القادمة.

مورينيو على أبواب آرسنال

تداولت الصحافة الإنجليزية أنباء قوية حول اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لفريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد من قيادة فريق آرسنال في الفترة القادمة بسبب تراجع النتائج.

وذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية أن مورينيو عقد جلسة عشاء مع مدير الكرة بنادي آرسنال راؤول سانليهي، من أجل وضع الرتوش الأخيرة لتولي قيادة الجانرز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرغب في كون الخطوة القادمة له تكون بالدوري الإنجليزي الذي شهد تألقه التدريبي.

إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أقال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش بشكل رسمي بعد الاتفاق بين الطرفين.

واتُّخذ قرار الإقالة، اليوم الأحد، بعد الهزيمة القاسية 1 / 5 لبايرن أمام إنتراخت فرانكفورت، أمس السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) .

وعين بايرن ميونخ هانز فليك مساعد المدرب الكرواتي مدربًا مؤقتًا ليقود الفريق في اللقاءات القادمة في انتظار الإعلان عن مدرب جديد .

ولعب هانز فليك البالغ 54 في بايرن ميونخ لمدة 5 مواسم ودرب فريق فيكتوريا وهوفينهايم كما اشتغل مساعدًا لخواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني من 2006 إلى 2014 وعاد هذا الموسم لفريقه السابق كمساعد للكرواتي نيكو كوفاتش .