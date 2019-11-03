تقرير: عقدة أنفيلد تلاحق برشلونة

خسر برشلونة أمام ليفانتي خارج ملعبه 3-1 في الدوري الإسباني الدرجة الأولى السبت لتتواصل مشكلة الفريق خارج ملعب الكامب نو والذي حقق داخله العلامة الكاملة هذا الموسم بالفوز في 6 مباريات في كل المنافسات.

واعتبرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن برشلونة يواجه عقدة منذ هزيمته أمام ليفربول في أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4-0 علمًا أنه فاز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة.

وأصبحت هزيمة أنفيلد عقدة للاعبي برشلونة حيث يفقد الفريق السيطرة والتركيز وتتكاثر الأخطاء خارج ملعبه في لحظات يستغلها الفريق المنافس.

وطيلة الموسم الحالي فاز برشلونة خارج ملعبه في 3 مباريات، 2 في الدوري الإسباني أمام خيتافي وإيبار وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براغ ، بينما خسر 3 مرات في الدوري الإسباني وتعادل مرة كما تعادل في دوري أبطال أوروبا .

وفي أنفيلد خسر برشلونة اللقاء في الشوط الثاني حيث أنهى الشوط الأول متأهلًا رغم التخلف بهدف لكنه فقد التركيز في دقيقتين 45 و56 كلفاه التعادل في مجموع اللقاءين قبل أن يجهز عليهم أوريجي بهدف رابع في الدقيقة 79.

وفشل الفريق في القيام بردة فعل حيث ظهر عدم الانسجام والرغبة في القتال من أجل العودة في اللقاء.

وأمام ليفانتي ورغم التقدم بهدف لميسي في الشوط الأول لكن الفريق انهار في 7 دقائق ما بين 61 و68 وتلقى 3 أهداف دون ردة فعل بعدها للعودة للقاء.

وأكدت الصحيفة أن الفريق نجا أيضًا من الخسارة في ألمانيا وفي براغ خلال مباريات دوري الأبطال بفضل تألق الحارس الألماني تير شتيغن والذي فرض التعادل على بروسيا دورتموند والخسارة على سلافيا براغ، كما أن أوساسونا تمكن من إدراك التعادل بعد تخلفه 2-1 في الدوري الإسباني.

عقدة ملعب أنفيلد تواصل ضرب برشلونة وتؤثر على طريقة لعب نجومه في اللقاءات خارج ملعب الكامب نو حيث يظهرون دون تركيز وتكثر أخطاؤهم التي يعاقبون عليها من الفرق المنافسة.

ومثلما أصبح الكامب نو ملعب برشلونة المفضل في تحقيق الفوز أصبح اللعب خارجه مخيفًا ويمنح المنافسين الثقة في إلحاق الضرر بالفريق.

أسوأ بداية خارج الملعب منذ 13 سنة

جمع برشلونة في 6 مباريات خارج ملعبه في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 7 نقاط من أصل 18 ممكنة بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في لقاء وفوزه في مباراتين في أسوأ بداية خارج ملعبه منذ 13 سنة.

ومنذ موسم 2007-2008 تحث قيادة الهولندي فرانك ريكارد حيث خسر الفريق 3 مباريات وفاز في لقاء واحد وتعادل في لقاء واحد وجمع 6 نقاط من أصل 18 ممكنة لم يتعرض الفريق لمثل هذه البداية سوى في الموسم الحالي.

وتحت قيادة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي في الموسمين الماضيين جمع الفريق في 6 لقاءات الأولى خارج ملعبه 16 و11 نقطة موسمي 2017-2018 و2018-2019.

بينما كان موسمه الأفضل في 2010-2011 تحث قيادة الإسباني بيب غوارديولا بفوزه في 6 لقاءات وتحقيق العلامة الكاملة.