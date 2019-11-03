النائب السابق لموناكو الفرنسي: مبابي سينضم إلى ريال مدريد

كشف فاديم فاسيليف النائب السابق لرئيس نادي موناكو الفرنسي، أسرارًا جديدة بشأن مستقبل النجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان حاليًا، وموناكو سابقًا.

وقال فاديم فاسيليف، لبرنامج ”تيليفون“ الفرنسي، عن عرض ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي العام 2017: ”مبابي قال لي ”فاديم، أشعر في أعماقي بأنها خطوة مبكرة، لم ألعب في بلادي سوى عام واحد. أنا باريسي ولا أريد ترك بلادي هكذا، أريد أن أصبح لاعبًا عظيمًا هنا وريال مدريد سينتظر. هذا هو شعوري.

وأضاف فاديم فاسيليف ”قلتُ له، يومًا ما سيطرق ريال مدريد بابك وسيهتف لك سانتياغو برنابيو بأكمله عندما تصل هناك“.

وبسؤاله إن كان ريال مدريد قد عرض على موناكو أموالًا أكثر من باريس سان جيرمان للتوقيع مع مبابي العام 2017 قال فاديم فاسيليف: ”نعم عرضوا أكثر“.

وسُئل فاديم فاسيليف أيضًا، إن كان يتوقع أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد بعد باريس سان جيرمان؟ فقال نعم سينتقل.

Mbappé, le Real Madrid et José Mourinho : Vadim Vasilyev a joué le jeu du Oui/Non de @ThomasMekhiche ???? La séquence intégrale : https://t.co/EsByz32s1v — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2019

Pourquoi Kylian Mbappé a rejoint le PSG et non le Real Madrid à l’été 2017 ? ???? La réponse de Vadim Vasilyev : https://t.co/5O3QFBTmOL — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2019

Pourquoi Kylian Mbappé a rejoint le PSG et non le Real Madrid à l’été 2017 ? ???? La réponse de Vadim Vasilyev : https://t.co/5O3QFBTmOL — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2019

Mbappé, le Real Madrid et José Mourinho : Vadim Vasilyev a joué le jeu du Oui/Non de @ThomasMekhiche ???? La séquence intégrale : https://t.co/EsByz32s1v — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2019

Mbappé, le Real Madrid et José Mourinho : Vadim Vasilyev a joué le jeu du Oui/Non de @ThomasMekhiche ???? La séquence intégrale : https://t.co/EsByz32s1v — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2019

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 62 هدفًا وصنع 33 في 90 مباراة، ويتردد أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا، لكن اللاعب يرفض التجديد.

وأثار مبابي، الذي يكمل 21 عامًا في ديسمبر المقبل، الجدل حول مستقبله عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقال حينها: ”إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر، ربما يحدث ذلك في باريس سان جيرمان، وسأكون سعيدًا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد“.

وفي مايو الماضي، نقلت صحيفة ”صن“ عن توخيل قوله عن نيمار ومبابي: ”بالطبع كمدرب للفريق أتمنى استمرارهما، ولكن لست ساذجًا، كل شيء وارد في كرة القدم“، وأضاف توخيل: ”سوق الانتقالات مجنون، عدة أندية تريد ضم العديد من اللاعبين، وكمدير فني أريد مبابي ونيمار معنا في الموسم الجديد، وإذا لم يحدث ذلك، سأجد الحلول“.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022.

برشلونة يتراجع

ويوم أمس، ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تستبعد التعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ووفقًا لموقع ”Le10sport“، فإن إدارة برشلونة كانت مهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن القيمة المرتفعة المتوقعة للصفقة شكلت عائقًا أمام إدارة النادي الكتالوني.

وأشار الموقع إلى أنه من المؤكد أن تكون قيمة صفقة انتقال مبابي، أكثر بكثير مما تخطط له إدارة برشلونة، وبالتالي فإن الإدارة ستعمل على صفقة أقل تكلفة، مثل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.

أرقام صادمة

فشل ريال مدريد في التسجيل خلال الموسم الحالي في 4 مباريات من أصل 14 مباراة، بنسبة بلغت 28،57%، وكانت المباريات أمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال بيتيس.

وفي الموسم الماضي، حيث كان أول موسم دون النجم البرتغالي، فشل ريال مدريد في التسجيل في 13 مباراة من أصل 57 مباراة، بنسبة بلغت 22،87%.

ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو فشل الفريق في التسجيل في 17 مباراة من أصل 71 مباراة، بنسبة بلغت 23،94%.

وطيلة 9 مواسم قضاها النجم البرتغالي في ريال مدريد، فشل الفريق في التسجيل في 46 مباراة من أصل 519 مباراة، بنسبة بلغت 8،86%، ما يؤكد على الفارق الكبير بين المرحلتين.