ميسي يوافق على إقالة فالفيردي من برشلونة وهذا البديل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني وافق على إقالة المدرب إرنيستو فالفيردي من تدريب نادي برشلونة؛ عقب الخسارة المهينة بنتيجة 1/3 أمام ليفانتي، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، أمس السبت.

وبحسب ”ديارو غول“، فإن ميسي أعطى موافقته على إقالة فالفيردي بعدما تعرض النادي الكتالوني للخسارة الثالثة في الدوري الإسباني الموسم الحالي، وأن البديل الذي اختاره ميسي هو تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، وزميل ميسي السابق في برشلونة.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن ميسي اختار تشافي لأنه يعرف كل شيء في غرف ملابس برشلونة، مشيرة إلى أن قائد برشلونة السابق سيتولى تدريب النادي الكتالوني عاجلًا أو آجلًا.

ويعتقد ميسي أن برشلونة لم يخسر فقط في 3 مباريات في الليغا، لكن أيضًا خسر طريقة اللاعب وهويته التي تميزه تحت قيادة فالفيردي، الذي خلف لويس إنريكي، ويرى اللاعب الأرجنتيني أن تشافي يمكنه حل هذه المشاكل.

ويرى ميسي أن المزايا التي يتمتع بها تشافي هيرنانديز على المرشحين الآخرين هي معرفته الكبيرة بغرف الملابس، كما يعتقد ميسي أن تشافي سيمنح برشلونة الأفكار التي ضاعت مع فالفيردي.

ولا يعيش تشافي أيامًا سعيدة في الدوري القطري، حيث خسر 4/2 و4/1 و4/1 في آخر 4 مباريات، إحداها أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، قبل أن يفوز النادي القطري 4/2، لكن التأهل كان من نصيب النادي السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا.

وجمّدت خسارة برشلونة أمام ليفانتي رصيد النادي الكتالوني عند 22 نقطة، لكن من حسن حظه أن ريال مدريد تعادل سلبيًا مع ريال بيتيس ليتعادلا في النقاط، ويتصدرا جدول ترتيب الليغا معًا.