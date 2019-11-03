بعد السقوط أمام ليفانتي.. نادي برشلونة لا يخسر في وجود هذا اللاعب أساسيًا.. 8 انتصارات وتعادلان

يضع الكثيرون أعينهم على الثلاثي الهجومي الناري لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان، بوصفهم أعمدة الفريق وطريقه نحو تحقيق الانتصارات، ولكن هذه الرؤية تفتقر للواقعية في كثير من الأحيان.

وخسر برشلونة العديد من المباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني، الليغا، وبالتحديد أمام أتلتيكو بيلباو وغرناطة، وأخيرًا أمس أمام ليفانتي 1-3، ولم يمنع وجود ميسي وسواريز وغريزمان على أرض الملعب سقوط البلوغرانا المدوي أمس بـ3 أهداف في 7 دقائق فقط.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن برشلونة يخسر دائمًا حال عدم وجود لاعب الوسط المدافع سيرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي للفريق.

تأثير بوسكيتس

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”غاب بوسكيتس عن التشكيل الأساسي للمدرب إرنستو فالفيردي في المباريات الثلاث التي خسرها برشلونة خارج أرضه في الليغا هذا الموسم، علمًا بأن البارسا انتصر 8 مرات وتعادل مرتين عندما كان بوسكيتس أساسيًا منذ بداية المباراة“.

وأكدت أن الأدوار الدفاعية التي يقوم بها بوسكيتس تلعب دورًا كبيرًا في تحصين دفاعات برشلونة، والتغطية على ثنائي قلب الدفاع جيرارد بيكيه ولانغليت، وأن عدم وجود اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يكشف دفاعات البلوغرانا بشكل كبير أمام هجمات المنافسين.

وتابعت: ”دفع فالفيردي أمس ثمن الاحتفاظ بلاعبه بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ودفع به بعد أن تقدم ليفانتي 2-1، ولم تكد تمر 3 دقائق على نزول بوسكيتس حتى نجح أصحاب الأرض في إضافة الهدف الثالث، الذي أنهى المباراة تمامًا“.

وأردفت: ”لا يزال الهولندي فرانكي دي يونغ يفتقد الخبرة الكافية لأداء جميع أدواره، سواء الدفاعية أو الهجومية، وبالتالي فإن وجود بوسكيتس في وسط ملعب برشلونة لا غنى عنه“.

وأشارت إلى أن فالفيردي يفضل إراحة بوسكيتس في بعض المباريات، في ظل تقدمه في السن، وخوفًا عليه من الإجهاد وتعرضه للإصابات قبل المباريات المهمة، ولكن هذا القرار لم يمر مثلما أراده المدرب، بعد ضياع 9 نقاط من 3 هزائم لقيها حامل اللقب هذا الموسم خارج الديار“.

استجواب فالفيردي

وواجه المدرب، الذي حقق لقب الدوري مع برشلونة في آخر موسمين، أسئلة بعد الهزيمة عمّا اذا كان يعتبر منصبه في خطر، لكنه نفى ذلك بشدة.

وقال: ”لا أفكر في هذا بالتأكيد. هذه مجرد هزيمة ويجب أن نرد، ودائمًا نتصرف هكذا ولن يختلف الوضع هذه المرة. هدفنا كان السعي وراء الهدف الثاني بعد التقدم في النتيجة، لكن لم نتمكن من خلق خطورة كافية وافتقدنا التنظيم والسيطرة في الشوط الثاني“.

ووجد غريزمان صعوبة في تفسير انهيار برشلونة في الشوط الثاني.

وقال المهاجم الفرنسي: ”عندما تستقبل ثلاثة أهداف في دقائق قليلة فهناك مشكلة في كل شيء.. في التصرف وأسلوب اللعب، ويجب أن نفعل كل شيء ممكن لعدم تكرار هذا مجددًا“.

وأضاف: ”لم نبدأ الشوط الثاني جيدًا، لكن لم يكن بالإمكان فعل شيء، يمكن فقط أن نتحسن ونتعلم، أي شيء قد يحدث في المباراة، والمهم هو رد الفعل، واليوم لم نتفاعل بشكل مناسب“.