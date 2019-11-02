ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني

رفض ريال مدريد قبول هدية برشلونة بسقوطه أمام ليفانتي، وتعادل سلبيًا، أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء يوم السبت، في معقل الملكي ”سانتياغو برنابيو“ في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليغا.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المُتصدر برشلونة، ويرفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يستغل الميرنغي خسارة برشلونة أمام ليفانتي اليوم بنتيجة (1-3) للعودة للصدارة، ليُهدي الكبار الصاعد حديثًا غرناطة الفرصة للصدارة حال حقق الانتصار غدًا ضد ريال سوسيداد.

ونجح البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 8، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.